La Asociación Argentina de Angus presentó oficialmente el programa Terneras Angus Certificadas (TAC), una iniciativa destinada a productores socios y no socios que busca jerarquizar la selección y comercialización de vientres Angus, brindando respaldo institucional y mayor previsibilidad comercial.

“Se trata de una nueva oportunidad para que los criadores puedan seleccionar las mejores terneras de su producción para reposición o comercializarlas con la seguridad y el aval de la marca líder, bajo un esquema ágil y técnicamente supervisado”, subrataron desde la entidad.

Puntualmente, el programa establece que:

El control se realiza en el establecimiento de origen.

Las terneras deben estar destetadas.

La cantidad mínima a controlar es una jaula.

No es necesario tatuarlas.

Serán marcadas en la carretilla derecha por el inspector actuante.

Existe la posibilidad de que, una vez cumplidos los requisitos, puedan volver a ser controladas como MAS (Madres Angus Seleccionadas) a una tarifa diferencial.

“UN PASO MÁS EN EL FORTALECIMIENTO DE ANGUS”

El presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, destacó la importancia estratégica del lanzamiento.

“Con Terneras Angus Certificadas estamos dando un paso más en el fortalecimiento de la base productiva de la raza. La reposición es una decisión clave en cualquier planteo ganadero, y ofrecer una herramienta que ordene, garantice calidad y sume respaldo institucional es una forma concreta de agregar valor desde el primer eslabón de la cadena”, afirmó.

Derito subrayó además que el programa amplía el alcance de la Asociación: “Queremos que más productores puedan acceder a los beneficios de trabajar bajo estándares Angus, incluso aquellos que aún no son socios. Esta certificación genera confianza en el mercado, mejora la transparencia de las operaciones y contribuye a consolidar el posicionamiento de la raza en todo el país”.

Desde la entidad afirmaron además que la implementación del programa responde a la creciente demanda de vientres seleccionados con garantía de origen y criterios objetivos de evaluación, en un contexto donde la eficiencia productiva y la previsibilidad comercial resultan determinantes.

De esta manera, aquellos productores que requieran más información o deseen inscribirse, pueden comunicarse con el área de Registros de la Asociación Argentina de Angus:

Guillermo Pérez – Cel: +54 9 11 5607 6662 – rgg@angus.org.ar

– Cel: +54 9 11 5607 6662 – rgg@angus.org.ar Lucía Díaz de Vivar – Cel: +54 9 11 2456 2657- asistencia.registros@angus.org.ar

– Cel: +54 9 11 2456 2657- asistencia.registros@angus.org.ar Dana Salvetti – Cel: +54 9 11 2541 7718 – registros@angus.org.ar

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