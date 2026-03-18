“Creo en la honestidad y la honorabilidad del Presidente y su entorno”, remarcó Maximiliano Pullaro sobre “los escándalos” en torno a denuncias de corrupción contra la cúpula del gobierno nacional.

En declaraciones a un programa de televisión local, y ante una pregunta que no lo instaba directamente a expresarse al respecto, el mandatario santafesino expresó su confianza en la integridad de Javier Milei un par de veces más.

—Gobernador, frente a escándalos como el que acaba de protagonizar el Jefe de Gabinete a Estados Unidos con su esposa, el caso Andis, el caso Libra: ¿La Casa Rosada está en deuda con los argentinos respecto de una explicación más profunda de todos estos temas?

—Miren, primero decirte que yo creo en la honestidad y la honorabilidad del Presidente de la República Argentina y por ende de su entorno. Después… El gobierno es grande, yo no sé lo que hizo Spagnuolo o no; lo investigará la Justicia —se plantó de entrada Pullaro, para luego sí considerar que “gobernar hoy es explicar” y que, “creo que eso sí es una deuda” del gobierno nacional, “pero no porque yo no crea en la honorabilidad del Presidente, sino porque uno siempre tiene que dar la cara”, aclaró nuevamente a renglón seguido.

Y después la siguió. Tras reivindicarse como uno de los que sí lo hace bien, el gobernador redondeó el tono amigable de su señalamiento sobre la falta de explicaciones desde la Rosada reafirmando otra vez su fe en las bondades de Milei: “Gobernar también, cuando uno habla de la cercanía, es explicar los actos de gobierno y el contexto de las decisiones; si no, son decisiones aisladas. Uno después puede exagerar un argumento para un tik tok, para un twitter, para un reel de instagram, pero explicarle a la gente lo que uno hace es muy importante, por lo cual, repito, creyendo en la honorabilidad del Presidente de la República Argentina, creo que siempre es bueno explicar los actos de gobierno”.

En la entrevista que concedió el programa Hora Política de la señal de TV por cable Somos Rosario, difundida el pasado lunes 16 de marzo, Pullaro no llegó a explicar el por qué de su enfática defensa, justo en el actual contexto signado por novedades en causas ya abiertas y nuevas denuncias judiciales que invitan a por lo menos dudar de ellas, de la honestidad y honorabilidad del titular del Ejecutivo nacional y su entorno.

Un Presi querible y simpaticón

En ese sentido, vale señalar que el santafesino suele dar cuenta de su valoración positiva de Milei y su conducta personal, incluso cuando expresa algunas diferencias con las políticas de su gobierno.

Hace un par de meses, por ejemplo, declaró tener “una buena relación” y sentir “afecto” por el líder libertario.

“Cuando logro hablar con él, es muy lindo, porque es una persona muy cercana”, describió, al tiempo que aseguró que “cada vez que le escribo, a los tres minutos me contesta. No sé si lo hace con todos, pero conmigo al instante me contesta; y eso lo valoro profundamente”, ponderó.

“Es agradable en lo personal, es distinto a lo que uno ve en la tele”, abundó, consultado en Rosario La Ciudad Media.

Fuente: Redacción Rosario