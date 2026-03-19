El 19 de marzo de 2008 en Colombo, Sri Lanka el mundo perdía un genio, ese día fallecía el científico y escritor Sir Arthur Charles Clark.

Nacido el 16 de Diciembre de 1917 en Minehead, Inglaterra, de muy chico mostró su fascinación por la astronomía, con su primer telescopio dibujó un mapa detallado de la Luna.

En la segunda guerra mundial sirvió en la «Royal Air Force» como especialista en radares, al finalizar la guerra publica un artículo revolucionario donde sienta las bases técnicas para satélites artificiales de órbita geoestacionarias, hoy llamada «Orbita Clarke» en su honor.

Estudió matemáticas y física en el prestigioso «London King’s College» donde se gradúa con honores, en 1956 se traslada a Sri Lanka donde vivió hasta su muerte.

En 1962 publica «Perfiles del futuro» donde detalla las «Leyes de Clarke», desde ese momento alternó publicaciones científicas y novelas de ciencia ficción donde volcaba sus conocimientos, el resultado de ello fueron obras maestras del género que aún maravillan por su poesía, «El Centinela», «2001 odisea del espacio», «Cita con Rama», «El fin de la infancia», «Sismo grado 10» y «El martillo de dios» son algunas de sus grandes obras dentro de un mar de talento que lo llevó a ser nombrado «Sir» en 1998.

Su aporte conceptual a la computación fue el cimiento de la industria, su concepción de procesador, memoria y periféricos permanecen inalterables desde su «HAL9000» creada en 1968.

Cultivó una provechosa amistad con el cosmonauta soviético Alexei Leonov, de quien conserva un dibujo que ralizó en el espacio en 1967.

El mundo científico lo venera y honra cuando tiene oportunidad, su nombre fue utilizado para fenómenos atmosféricos, asteroides y hasta especies de dinosaurios.