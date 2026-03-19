PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Lavina Oduor es una activista social humanista keniana, cofundadora y actual directora de Heart to Heart Smile, una organización dirigida por voluntarios cuya misión es prevenir las discapacidades, defender los derechos de las personas con discapacidad y de sus cuidadores, y contribuir a crear una Kenia más inclusiva.

Hablamos con ella en su calidad de miembro de la Mesa Temática sobre Violencia de Género del Foro Humanista Mundial para comprender mejor la labor humanizadora que están llevando a cabo y para amplificar la propuesta de establecer una nueva Mesa Temática dentro del Foro que aborde la cuestión de las personas con discapacidad en coordinación con otras organizaciones y activistas a nivel internacional.

Hola Lavina, antes que nada, enhorabuena por el magnífico trabajo que estás realizando con la organización Heart to Heart Smile, defendiendo los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad, y también abogando por los derechos de los cuidadores y los padres de niños con discapacidad en Kenia. Por favor, preséntate.

Soy Lavina Achieng Oduor, fundadora y directora ejecutiva de la organización Heart to Heart Smile, defensora de los derechos humanos, trabajadora social de profesión, responsable de desarrollo comunitario y defensora de las personas con discapacidad que aboga también por los derechos de los cuidadores y los padres de niños con discapacidad en Kenia.

Me complace y es un privilegio para mí decir que soy una de las miembros fundadoras de la Red Nacional de Cuidadores y Padres de Niños con Discapacidad de Kenia (NCP-CDK). Debido a mi pasión por las personas con discapacidad, formo parte de la junta directiva de la Escuela Especial Joyland como vicepresidenta y también soy miembro de la junta directiva de la Organización Africana de Jóvenes Tinada.

Cuéntanos sobre Heart to Heart Smile. ¿Qué te llevó a ponerla en marcha?

La comunidad Heart to Heart Smile es una organización de carácter social registrada oficialmente en 2018 con el objetivo de defender los derechos de los niños, jóvenes, adolescentes, cuidadores y padres de niños con discapacidad en Kenia.

Puse en marcha este programa por mi hermano, que lleva muchos años luchando contra una condición de discapacidad. Vi cómo mi madre se esforzaba por criarnos, enfrentándose a muchos retos y al estigma de nuestra comunidad. Otra razón importante es mi pasión por trabajar con y para niños con diversas discapacidades como trabajadora social profesional, habiendo trabajado en diferentes instituciones con necesidades especiales.

La tarea es amplia y diversa, pero ¿podría dar algunos detalles sobre los aspectos más importantes?

La organización Heart to Heart Smile se centra en diferentes áreas temáticas con el objetivo de defender, intervenir para encontrar soluciones y forjar caminos hacia adelante para cada necesidad única con la que nace un niño. Nuestras áreas principales son la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, la rehabilitación, el empoderamiento económico, la salud materna y neonatal, y la sensibilización sobre la educación inclusiva.

Ponemos un fuerte énfasis en la sensibilización sobre la inclusión de la discapacidad, dirigiéndonos a las mujeres en edad fértil para prevenir ciertos tipos de discapacidad, a los niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad, sin olvidar abordar las cuestiones que afectan a los cuidadores y a los padres de niños con discapacidad en Kenia, de conformidad con la nueva Ley Nacional de Discapacidad de 2025.

Contamos con un grupo de apoyo muy activo que funciona de forma independiente junto con la organización comunitaria. Este grupo de apoyo es capaz de llevar a cabo sus propias actividades y buscar recursos que les ayuden a impulsar su empoderamiento económico; aunque se trate de recursos mínimos, les permiten seguir avanzando hacia el siguiente nivel.

Nuestros programas prestan apoyo a una amplia gama de personas vulnerables con discapacidad, cuidadores y padres de niños con discapacidad. Nuestra sede se encuentra en Kisumu, en un asentamiento informal conocido como Manyatta Gonda. Nuestra oficina es un contenedor situado junto a la oficina administrativa del pueblo.

Las necesidades y deseos clave para alcanzar nuestros objetivos como defensores de las personas con discapacidad son:

1. Contar con un centro de rehabilitación para niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad.

2. Disponer de fondos para apoyar el acceso de los niños con discapacidad a una educación inclusiva, tanto formal como informal.

3. Disponer de fondos para apoyar el empoderamiento económico de los cuidadores y los padres de niños con discapacidad.

¿Quiénes te apoyan en esta misión?

Debido a la falta de financiación, dependemos de amigos y personas solidarias que realizan donaciones para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos.

También sabemos que tú eres la coordinadora en Kisumu de la Coalición Nacional de Padres de Niños con Discapacidad de Kenia (NCP-CDK), que recientemente celebró una reunión nacional para debatir y organizar una petición dirigida al Gobierno nacional con el fin de mejorar la legislación para lograr una mayor protección social de las personas con discapacidad y apoyar la labor de los cuidadores. ¿Podría contarnos algo al respecto?

Hemos estado presionando para que se cuente con la representación de los cuidadores y los padres de niños con discapacidad, y en nombre de mi equipo, agradecemos a nuestro presidente, el Excmo. Sr. William Samoei Ruto, por firmar la Ley Nacional de Discapacidad de 2025, que tiene en cuenta a los cuidadores y a los padres. Junto con otras partes interesadas, hemos presentado una petición y presionado para lograr una legislación justa y mejorada que garantice una mayor protección social para los cuidadores y los padres de niños con discapacidad en la reciente participación pública nacional sobre la Ley de Protección Social de 2025.

La red aún se encuentra en proceso de registro, pero, mientras tanto, contamos con coordinadores designados oficialmente para encargarse de la coordinación de la red en los 47 condados que hay en Kenia, a través de nuestro secretario general, el ingeniero Ibrahim Adan Abrahim, y del presidente, Jonathan Matete. Estoy muy feliz de haber sido designada para coordinar la red de cuidadores y padres de niños con discapacidad del condado de Kisumu, lo que supondrá una forma conjunta e inclusiva de defender y promover nuestra agenda.

Llevas varios años participando en el Movimiento Humanista. Cuéntanos algo al respecto.

Soy miembro del Movimiento Humanista, una organización internacional que defiende los derechos de la humanidad.

Mi función concreta en el Movimiento Humanista consiste en luchar contra todas las formas de violencia de género y defender los derechos de las personas con discapacidad.

Con ese propósito, has formado parte de la Mesa Temática sobre Violencia de Género del Foro Humanista Mundial desde sus inicios. ¿Puedes contarnos algo al respecto?

Como sabrás, el Foro está formado por diferentes partes interesadas, organizaciones y personas de distintos países de todo el mundo que trabajan juntas en diferentes áreas temáticas. A través del Foro, hemos llevado a cabo muchas actividades comunitarias relacionadas con la violencia de género.

Personalmente, puedo decir que he aprendido mucho a través del foro sobre mi bienestar, gracias a la participación semanal y mensual en sesiones en línea, y esto también ha ampliado mi red de contactos.

¿Tienes pensado crear una mesa temática específica que conecte diferentes experiencias internacionales para abordar cuestiones relacionadas con la discapacidad desde una perspectiva humanista?

Con la ayuda de Ragnar, de Islandia, hemos creado recientemente un grupo temático que aborda la violencia de género integrando la discapacidad, ya que ambas cuestiones están estrechamente relacionadas.

Como cada año, este mes se ha celebrado en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué mensaje puede transmitir a todas aquellas mujeres, madres, hermanas y abuelas que, entre otras muchas cosas, hacen tanto por mejorar la calidad de vida de los niños y adultos con discapacidad?

Mi mensaje para todas las mujeres del mundo es: Alzad la voz, expresad vuestra opinión y seréis escuchadas. Alzémonos para ocupar puestos de liderazgo; no nos avergoncemos de asumir responsabilidades y funciones en nuestros ámbitos.

A nivel mundial, en 1999 solo el 11,3 % de las mujeres ocupaba puestos de liderazgo; en 2022, esta cifra aumentó ligeramente hasta el 19 %. Como caso destacado, tenemos a Ruanda, que es el único país con una representación femenina del 60 % en posiciones de liderazgo.

Yo, Lavina Oduor, me siento preparada para levantarme y alzar la voz con fuerza para que se me tenga en cuenta en el papel de liderazgo y, en este sentido, voy a competir por un puesto de máxima responsabilidad en nuestro país. Hago un llamamiento a donantes, amigos y simpatizantes para que me ayuden a hacer realidad mi sueño durante las elecciones generales de 2027. Las mujeres tienen el poder de generar cambios, pero se enfrentan a numerosos retos, como el acoso y la violencia, las normas culturales, las barreras partidistas y, sobre todo, los retos económicos.

Gracias, Lavina, por tus palabras y tu significativa acción.

Pressenza Kenya

Fuente: PRESSENZA.COMLeer más