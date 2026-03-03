Las acciones comienzan este 3 de Marzo con una jornada dedicada al cuidado integral de la salud femenina en Catalina Salomón, de 9 a 19. Allí se brindará atención médica sin turno previo, asesoramiento general y orientación para la realización de estudios, destinada a mujeres de distintas edades.

El 4 de Marzo, desde las 17 en el Centro de Salud Carasa, se llevará adelante un encuentro bajo el lema “Hablemos de sexualidad”, con un espacio participativo que abordará derechos sexuales, prevención y temáticas relacionadas con la menopausia.

El 6 de Marzo estará enfocado en niñas y adolescentes. Por la mañana habrá una charla sobre crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Bella Vista, mientras que en Carasa se realizará una actividad vinculada a salud mental y adolescencia.

Del 9 al 11 de Marzo, la Secretaría de Desarrollo Social sumará talleres en plazas y centros comunitarios de barrios San Sebastián, Fátima, del Sol y Bella Vista, promoviendo el intercambio y la participación en los barrios.

La programación se completará con propuestas culturales en el Museo del Río Paraná y la Galería de Arte Contemporáneo, ampliando los espacios de encuentro para la comunidad.