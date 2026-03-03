Los productores ganaderos de San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, San Juan, Chaco, Misiones y Corrientes comenzaron este lunes a cumplir con la campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, bajo los nuevos parámetros dispuestos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Sumando uno de los planes sanitarios de Jujuy, se trata del grueso de las jurisdicciones donde se inició el proceso, mientras que el resto comenzará el próximo lunes, a excepción de algunos planes particulares que arrancaron en enero.

En este marco, la campaña puso primera con una importantísima novedad: el Senasa autorizó la aplicación de una nueva vacuna en el territorio argentino.

LA NUEVA VACUNA CONTRA LA AFTOSA

A través de un comunicado emitido el pasado viernes, el laboratorio privado Tecnovax informó que el Senasa aprobó “el registro de su nueva vacuna contra la fiebre aftosa para su uso en la República Argentina”.

“La aprobación se produce luego de casi dos años de tramitaciones, durante los cuales Tecnovax respondió de manera exhaustiva todos los requerimientos técnicos, regulatorios y documentales, brindando a la autoridad sanitaria todas las garantías necesarias en materia de calidad, seguridad y eficacia, en estricto cumplimiento del marco regulatorio y legal vigente”, indicó la empresa.

Y añadió: “Este registro constituye un hito relevante que contribuye a ampliar la oferta disponible y fortalecer la competencia, en beneficio directo de los productores ganaderos y del sistema sanitario nacional”.

Vacunación antiaftosa: San Juan regala las dosis para todo su rodeo bovino

En rigor, es una vacuna que no es “nueva”, sino que ya viene siendo utilizada en rodeos de Brasil, Paraguay y Uruguay, pero que el Senasa aún no había permitido utilizar en Argentina.

“La vacuna que Tecnovax comercializará en Argentina ha sido fundamental para erradicación de la fiebre aftosa en la región, permitiendo a muchos países que la utilizaron, acceder a nuevos y mejores mercados de exportación para su carne, ayudando a Brasil a alcanzar el estatus de libre de aftosa sin vacunación”, señaló Diego La Torre, gerente General de Tecnovax.

“Este hecho inédito en la región muestra claramente cómo la ciencia utilizada en favor del interés general, contribuye positivamente con el desarrollo de los países”, completó.

STURZENEGGER Y LA AFTOSA

En este contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, realizó una férrea defensa de la aprobación de esta nueva vacuna, a través de un posteo en las redes sociales que se copia textual a continuación:

LA BATALLA ES MORAL. La aprobación de la vacuna antiaftosa de la brasileña Ourofino Saúde Animal, usando el procedimiento de equivalencia –que ya Senasa utilizaba en el resto de las vacunas animal-, es el fin de una batalla innecesaria que duró dos años. Cuando el presidente Javier Milei criticó a algunos empresarios en su discurso de ayer no estaba criticando a los empresarios; de hecho, este gobierno quiere empresarios exitosos. Mejor si muy exitosos.

Lo que critica es un modelo donde se usa el poder autoritario del Estado para redistribuir el ingreso de los argentinos a favor de ciertas empresas. En ese modelo los empresarios no triunfan por el valor que aportan a la sociedad, sino por su capacidad de lobby o por su tolerancia a la corrupción. Como decía el presidente, este sistema perverso e inmoral siempre se da en los modelos donde hay “Estado presente” y que en Argentina perfeccionó el kirchnerismo.

El kirchnerismo no quería mercados competitivos sino socios empresariales con lo que compartir los despojos de lo que le sacaban al pueblo. Muchos empresarios, lamentablemente, se sintieron más cómodos como socios del Estado que como verdaderos empresarios. La invocación de Milei a cambiar este sistema no es económica sino moral.

Un mercado libre lleva justicia adonde antes había favoritismo. Solo en un mercado libre el éxito empresario es sinónimo de contribución social. El caso de la vacuna aftosa es un tristísimo ejemplo de ese sistema que queremos desterrar. Esta aprobación nos la pelearon en la reglamentación, nos la pelearon intentando torcer voluntades, nos la pelearon en la prensa y nos la pelearon en la justicia (gracias Dr. Lavié Pico por no ceder).

Solo la férrea vocación de un puñado de funcionarios patriotas lograron este paso que esperamos permita reducir el costo de una vacuna esencial del proceso productivo de nuestra ganadería. Quizás ya lo hizo, porque el precio ya cayó significativamente desde que asumió Milei, aunque todavía está lejos, de hecho sigue a casi el doble, del valor al que tan solo unos años atrás se vendía en el país y del precio que el principal laboratorio la vende en Uruguay hoy mismo.

Hay camino por recorrer todavía y esperemos que esta competencia y la que venga (Vecol, Lauda) ayude a acelerarlo. Quiero aclarar que este proceso no es contra el laboratorio que domina el mercado, Biogenesis-Bagó. No es en contra de nadie. Pero só es en contra de un sistema.

Biogenesis-Bagó es el 10° productor de vacunas animales del mundo, por Dios. Sería hermoso verlo como una usina de ventaja competitiva para nuestra producción ganadera y de orgullo para Argentina en el exterior. Queremos verla como una bandera de calidad que inunde la sanidad animal en el mundo y no que sea para nuestros ganaderos una empresa que usó los resortes del Estado para evitar la competencia y obtener rentas.

Yo me pregunto ¿por qué una empresa tan exitosa a nivel mundial hace algo así a nivel local? ¿Es solo porque podían, como decía el CEO de Neumen? Porque, honestamente, no creo que lo necesiten. Les sobra paño y capacidad técnica. Eso nos lleva a donde nos deja esto. Y yo digo que cada día es el mejor día para empezar una nueva vida.

Una cosa es el pasado y otra el futuro. Este gobierno, por ejemplo, le ha abierto la puerta del mercado americano a nuestro sector farmacéutico en el reciente acuerdo comercial firmado con ese país. Peleamos ese acceso con una convicción donde ignoramos completamente el comportamiento pasado. También buscaremos esas oportunidades para el acero y el aluminio. Porque queremos que nuestra industria crezca y exporte. Porque se trata del bienestar de nuestro país.

Se trata, por ejemplo, de que podamos poner a los nombres de la industria farmacéutica argentina como ejemplo de una ventaja competitiva de nuestra ciencia y nuestra industria en el mundo. Queremos ubicar ahí también al resto de los empresarios argentinos. Pero esos empresarios tienen que abrazar el camino de la libertad y la competencia. Tienen que dejar atrás el objetivo de pelear por prebendas que obtuvieron del Estado a costa de los 47 millones de argentinos.

Al final del día el cambio no es un tema económico sino, sobre todas las cosas, una batalla moral.

Con información de INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR