AMSAFE movilizó unos 10 mil docentes a la capital santafesina, en el marco de una huelga de fondo, para reclamar por aumento de salarios y mejores condiciones laborales.

“Está claro que hoy demostramos que no hay más extorsión, que no hay más apriete, hay que denunciar lo que pasó durante todo el fin de semana, que mandaban mail, cartas a los padres, apretaban a los directores para que pongan reemplazantes, fíjense ustedes, un gobierno que hace 15, 20 días había una funcionaria que decía que había que tener continuidad pedagógica y ahora ponía reemplazantes por un día solo para poder iniciar el ciclo lectivo”, dijo Rodrigo Alonso , secretario general de Amsafé.

“El gobierno se vuelve a equivocar porque no le importa ni el salario de los docentes, ni las condiciones de trabajo, ni las condiciones pedagógicas, ni la situación previsional, lo único que quería el gobierno es que los docentes no hagamos paro y nosotros dijimos que hay mucha bronca, que hay malestar, que hay hartazgo”, sostuvo el dirigente y añadió:” Estamos hartos de los maltratos y hartos de las mentiras y hoy demostramos que la soga se cortó, hoy se acabó. Hoy los docentes empezamos a marcar una bisagra en esta historia”.

Desde Amsafé consideraron que la medida de fuerza fue muy importante y que sintieron más acompañamiento de los padres.

“Sentimos que la comunidad nos empezó a acompañar, y empezamos a ver en las redes sociales cómo aparecían los cartelitos de los padres acompañando a los docentes, y lo vimos hoy en las escuelas, porque hay compañeros que sí, por la extorsión, se ven obligados a ir, a asistir a la escuela, pero ¿saben lo que pasa en esas escuelas? No van, los alumnos no van, ¿y saben por qué no van? Porque la comunidad educativa está acompañando a los docentes”, aseguró Alonso.

Además, anticipó la movida de la Carpa Blanca que va a visitar los 19 departamentos de la provincia. “En la Carpa Blanca va a haber actividades,) va a haber actividades que tienen que ver sobre la formación docente, actividades que tienen que ver sobre poder visibilizar nuestra posición política, sindical, de lo que está sucediendo. Va a haber actividades artísticas, va a haber actividades con la comunidad. Porque también estamos convencidos que este punto de inflexión no solamente tiene que ver con las compañeras y los compañeros que estamos dispuestos, a pesar de la extorsión, a pesar de la amenaza, a salir a pelear”.

Fuente: Redacción Rosario