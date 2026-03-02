La delegada seccional Adriana Monteverde sostuvo que el paro y la movilización expresan el mandato de las escuelas de toda la provincia y destacó la masiva participación en la capital santafesina.

San Lorenzo, 2 de marzo de 2026.– En el marco del paro provincial docente y la movilización realizada en el inicio del ciclo lectivo, desde AMSAFE (Asociación del Magisterio de Santa Fe) Seccional San Lorenzo informaron que la jornada de lucha tuvo un carácter contundente en toda la provincia.

La delegada seccional, Adriana Monteverde, afirmó que “el paro y la movilización expresaron con claridad el mandato de las escuelas: organización, unidad y decisión de seguir defendiendo nuestros derechos en cada rincón de la provincia”.

En la ciudad de Santa Fe, más de 10.000 trabajadoras y trabajadores de la educación protagonizaron una jornada histórica en el marco de la convocatoria provincial. Con un amplio acatamiento que superó el 70% de adhesión, se llevó adelante este lunes 2 de marzo el contundente paro por 24 horas decretado por la última Asamblea Provincial, en el marco del plan de lucha votado en todas las escuelas del territorio santafesino.

Monteverde señaló que la medida de fuerza fue la expresión directa del malestar que atraviesa al colectivo docente. “Hoy las docentes y los docentes santafesinos paramos. Hoy marchamos y nos hacemos escuchar”, expresó.

La dirigente detalló los motivos de la protesta: “Paramos porque nuestros salarios no alcanzan. Paramos porque el presentismo es extorsión. Paramos porque nos ofrecen sumas en negro que perjudican a las y los activos y castigan a nuestras jubiladas y jubilados. Paramos porque no aceptamos que la educación y los docentes seamos las variables de ajuste”.

En ese sentido, remarcó que el inicio de clases se dio en un marco de unidad y firmeza sindical. “Hoy, 2 de marzo, el inicio de clases es en unidad, en esta marcha, en este acto, dando clases de dignidad y lucha”, sostuvo.

Desde AMSAFE San Lorenzo reafirmaron que continuarán impulsando la organización en cada escuela, fortaleciendo la unidad del colectivo docente y sosteniendo el reclamo por salarios dignos, condiciones laborales justas y el respeto pleno a la educación pública.

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.