Entre otros logros que ha conseguido el trigo 2025/26, hay que destacar uno ciertamente inusual: las proyecciones de cosecha tanto públicas como privadas han coincidido como nunca en esta campaña.

Este jueves, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP), a través de su Dirección de Estimaciones Agrícolas, publicó su informe mensual con las proyecciones para los diferentes cultivos extensivos que se siembran en Argentina y le puso el número final a la producción triguera: 27,8 millones de toneladas.

Es exactamente la misma cifra que estimó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y difiere apenas por 100.000 toneladas con los 27,7 millones calculados por la Bolsa de Comercio de Rosario.

En todos los casos, lo que está claro es que se trata de una cifra que quedará en la historia y probablemente sea difícil de volver a superar: es por muy lejos el récord argentino para este cereal.

LOS NÚMEROS OFICIALES DEL TRIGO 2025/26

Un primer aspecto importante a tener en cuenta es que, entre los relevamientos de diciembre y el actual, la SAGYP elevó su estimación de la superficie implantada con trigo en Argentina en el último ciclo, lo que lógicamente se trasladó a un mayor cálculo de cosecha.

“A partir de los últimos datos procesados a través de la Metodología de Segmentos Aleatorios (MSA), se ajusta la superficie sembrada en esta campaña estimándose en 6,9 millones de hectáreas, mientras que la cosechada fue de 6,7 millones de hectáreas”, indica el informe.

Hasta el mes pasado, la proyección era una siembra de 6,8 millones de hectáreas.

Así, con un rinde promedio nacional de 41,3 quintales por hectárea, se logra “una producción récord de 27,8 millones de toneladas, un 26% superior al máximo que se había alcanzado, hasta el momento, durante la campaña 2021/22 con 22,15 millones de toneladas”, indica el informe.

Y agrega: “Si bien el área sembrada de 6,9 millones de hectáreas no es la mayor destinada al cereal, los elevados rindes logrados por el cultivo determinaron un valor promedio histórico que supera en un 18% al máximo de 35 qq/ha que se había logrado en la campaña 2010/11”.

En este marco, el reporte subraya el respaldo que significó un clima que sopló a favor de todas las maneras posibles: con lluvias en niveles extraordinarios y temperaturas que no fueron extremas.

“Las óptimas condiciones de humedad en el perfil del suelo desde su implantación y a lo largo de todo el ciclo del cultivo fueron determinantes para alcanzar dicha productividad, llegándose a registrar rindes promedio de 65 quintales por hectárea en el sudeste de Córdoba”, cita el estudio.

De todos modos, también hace foco en que el manejo agronómico hizo su aporte. “Asimismo, la tecnología aplicada con variedades de alto potencial, fertilizaciones y tratamientos preventivos de enfermedades, plagas y malezas, favorecieron la buena performance del cultivo”, completa.

EL TRIGO, TRAS OTRO RÉCORD EXPORTADOR

Por otro lado, en cuanto a la calidad comercial e industrial, el documento menciona que “se reportan bajos contenidos de proteína y de gluten, como suele suceder en años de alta productividad”.

Por último, otro dato destacado aparece en la proyección del destino que tendrá esta cosecha récord, y lo que sobresale es una estimación de exportaciones récord, con 17,5 millones de toneladas.

Será todo un desafío logístico para Argentina poder colocar esa cantidad, que implica casi 5 millones de toneladas más que las de la campaña comercial anterior.

«}]]Agricultura – Infocampo