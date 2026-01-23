Cada 23 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1832 ÉDOUARD MANET Nace en París, Francia. Fue uno de los artistas más influyentes de la historia del arte, las obras de este pintor y grabador son consideradas como iniciadoras del impresionismo

1945 NACE NORA CARPENA En Buenos Aires, Argentina. Es una de las mejores actrices de la escena nacional. Realizó cine, teatro y televisión. Su trabajo en “Montecristo” fue premiado con un Martín Fierro.

1950 NACE LUIS ALBERTO SPINETTA Uno de los músicos más importantes e influyentes de la historia del rock nacional y latinoamericano. Sus letras y sus canciones forman parte del patrimonio de nuestra historia cultural.

1958 NACE PATRICIA SOSA Dueña de una potente voz es una de las cantantes más importantes de la música nacional. Fue una de las primeras mujeres en liderar una banda de rock pesado y luego se dedicó a la cancnión melódica. Ganó cinco premios Konex.

1974 DANIEL PASSARELLA Juega su primer partido con la camiseta de River ante Boca en un partido disputado en Mar del Plata. Es uno de los mejores defensores argentinos.

1977 PINK FLOYD En Inglaterra el grupo lanza “Animals”, su décimo álbum. Es una fuerte crítica a las condiciones sociopolíticas que atravesaba el Reino Unido durante la década de los ´70.

1983 1° CAPÍTULO DE BRIGADA A Se emite en Nueva York, Estados Unidos, esta serie ícono de la década de los ochenta. El capítulo estreno es televisado por primera vez por la cadena estadounidense NBC.

1985 1° EMISIÓN DE LA ROCK & POP En el 106.3 del dial esta FM comienza a transmitir su señal, con una programación musical no habitual en el resto de las radios.

1989 FALLECE SALVADOR DALI En Gerona, España. Pintor y escritor considerado como uno de los máximos representantes del surrealismo.

1989 COPAMIENTO DE LA TABLADA Se produce el frustrado ataque al Regimiento de Infantería que dejó un saldo de más de 100 heridos y 45 personas muertas.

1998 NACE WOS Cantante rapero, freestyler y uno de los artistas urbanos más reconocidos del país. Ganó cuatro premios Carlos Gardel.

2014 HISTÓRICA OLA DE CALOR EN EL PAIS La sensación térmica en Buenos Aires lega a los 47,6° y en Chaco a los 57,6°. Provocó la muerte de cuatro personas.

2022 DÍA NACIONAL DEL MUSICO Se celebra por ley del Congreso Nacional en conmemoración del nacimiento de Luis Alberto Spinetta.

