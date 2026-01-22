Con una gran fiesta de espuma, se cerró la primera etapa de la Colonia del Poli Municipal



Cientos de chicos participaron de la actividad recreativa, que incluyó traslados, controles médicos, dos comidas y el trabajo de cincuenta profesionales. El martes próximo comenzará la segunda etapa, con el acceso gratuito de más nenes y nenas de otros barrios de la ciudad. La inscripción continúa abierta en el Poli y en las vecinales de la ciudad.

Una gran fiesta de espuma fue la atracción central del encuentro con el que este jueves finalizó la primera etapa de la Colonia de Vacaciones del Polideportivo Municipal. Cientos de chicos y chicas accedieron durante tres semanas al servicio gratuito, que incluyó traslados, controles médicos, dos comidas y el trabajo de veinte profesores que cuidan de los nenes y coordinan diversas actividades. El martes ingresará la segunda tanda de niños que disfrutarán de las instalaciones del Poli hasta el 13 de febrero próximo.

Estuvieron presentes el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore; la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; el subsecretario de Deportes, Roque Caballero; la secretaria de Desarrollo Social, Laura Vera; el secretario de Salud y Preservación del Medio Ambiente, Eduardo Ros; el subsecretario de Coordinación, Claudio Contreras; el concejal Gustavo Oggero; la concejala Gimena Bulla, y el coordinador general de la Colonia, Esteban Butticé.

El servicio, de carácter gratuito, incluye traslados, controles médicos, dos comidas y el trabajo de 50 profesionales que cuidan de los niños y coordinan diversas actividades.

Además, previo a su ingreso, los equipos de los centros de salud realizan a los menores controles de peso y talla, micosis, pediculosis, salud bucal y carnet de vacunación, con prescripción y realización de tratamientos en los casos correspondientes.

Durante las primeras tres semanas, del 6 al 23 de enero, de 8 a 12, asistieron a la colonia niños y niñas de los barrios Norte, Rivadavia, Las Quintas, Islas Malvinas, Moreno, Díaz Vélez, Oroño, El Pino, Alem, Escalada, Sargento Cabral, Villa Felisa, San Martín, 1º de Julio y la institución Anide.

En las últimas tres semanas, del 27 de enero al 13 de febrero, en el mismo horario, participarán chicos y chicas de los barrios 3 de Febrero, Mitre, Fonavi, Bouchard, José Hernández, Del Combate, Capitán Bermúdez, Supe, 2 de Abril, Morando, San Eduardo, 17 de Agosto, San Martín, 1º de Julio y Anide.

La inscripción continúa abierta y se realiza a través de vecinales y centros de salud, además del complejo ubicado en Luis Borghi y Saavedra. Pueden participar niños y niñas de entre 6 años cumplidos y 11 vigentes, con la presentación de fotocopia de DNI, carné de vacunación y la ficha de inscripción con la autorización firmada por padres o tutores.

Los niños son transportados desde las sedes barriales al Polideportivo y de regreso cuando culmina la jornada. Durante su estadía en el predio se les ofrecen dos comidas, realizan actividades lúdicas y deportivas y, bajo la supervisión de los guardavidas municipales, disfrutan de la pileta del complejo.

En total, son 50 los profesionales a cargo de su cuidado, entre guardavidas, profesores de Educación Física, psicólogos, acompañantes terapéuticos, maestras de ciclo inicial, docentes de danzas y arte.