El lugar de elite en el que se encuentra la producción ganadera y la genética bovina quedó demostrado nuevamente en los últimos días, cuando la Asociación Argentina de Angus fue protagonista de una destacada agenda institucional y técnica junto a una delegación oficial de la República de Kazajistán.

El objetivo de la visita: una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación bilateral y generar nuevas oportunidades comerciales en el sector ganadero.

Sobre este punto, vale mencionar que Kazajistán cuenta con la quinta mayor superficie de pastizales del mundo, e impulsa un ambicioso Plan Integral de Desarrollo Ganadero 2026–2030, con metas de expansión del stock bovino y duplicación de exportaciones hacia 2031.

En este contexto, la experiencia argentina y el trabajo de Angus Argentina resultan especialmente relevantes.

GENÉTICA ANGUS ARGENTINA

“La misión permitió avanzar en la identificación de oportunidades concretas de negocio, teniendo en cuenta que no se registraron exportaciones de ganado argentino hacia Kazajistán entre 2010 y 2024, lo que abre una perspectiva favorable para el desarrollo de este mercado”, indicaron desde la Asociación Angus.

La actividad se desarrolló a partir de un pedido concreto del Gobierno de Kazajistán, canalizado a través de su Embajada en Brasil concurrente en Argentina, y ejecutado por el Consulado Honorario de Kazajistán en Buenos Aires, Santiago Deluca y la Cámara Argentino-Kazaja.

En este marco, Angus Argentina asumió un rol central en la organización y articulación de las actividades junto al sector público y privado.

La delegación kazaja estuvo encabezada por el viceministro de Agricultura, Amangaliy Berdalin, acompañado por Syrym Ertaev, presidente de la Unión de Criadores de Ganado de Kazajistán, y Dauren Salykov, director de la misma entidad, junto a empresarios con interés en la adquisición de genética y ganado reproductor argentino.

Por parte de Angus Argentina, se destacó la participación de su presidente, Amadeo Derito; del vicepresidente, Fabián Otero, quien recibió a la comitiva durante las visitas a campo; y de los miembros de la comisión directiva, Carlos Fernández (tesorero) y Alejandro Spinella (secretario), junto a otros referentes de la entidad que acompañaron las distintas instancias del programa. La coordinación institucional y técnica de la actividad estuvo a cargo del director ejecutivo, Javier Martínez del Valle.

La agenda incluyó visitas a establecimientos ganaderos de referencia y cabañas Angus, como La Pastoriza, de la familia Orazi, y La Juanita, de Ojea Rullán, donde la delegación pudo conocer de primera mano el sistema productivo argentino, la calidad genética y los avances en biotecnología aplicada a la reproducción.

“Estas actividades fueron organizadas y coordinadas por Angus Argentina como parte de su estrategia de promoción internacional de la raza”, subrayaron.

No obstante, el punto central de la misión fue el encuentro institucional y ronda de negocios realizado en el Hotel Grand Brizo de la Ciudad de Buenos Aires, donde Angus Argentina tuvo un rol destacado en la convocatoria de productores y empresas del sector.

Durante la jornada se desarrollaron presentaciones institucionales y reuniones de negocios orientadas a concretar oportunidades de exportación, especialmente en genética y ganado en pie.

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El encuentro contó además con el acompañamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y la Dirección de Europa de la Cancillería Argentina, consolidando un esquema de articulación público-privada.

En su intervención, el viceministro Berdalin subrayó la importancia estratégica de avanzar en la cooperación con Argentina, destacando el liderazgo del país en producción ganadera y el alto valor de su genética bovina.

Asimismo, señaló que el nivel actual de comercio bilateral aún no refleja el potencial existente y remarcó el interés de Kazajistán en incrementar las importaciones de ganado reproductor de alta calidad.

En este contexto, se destacó la necesidad de profundizar la cooperación técnica existente —actualmente canalizada a través de acuerdos con el INTA— hacia una etapa de implementación práctica basada en proyectos conjuntos, transferencia tecnológica y fortalecimiento del comercio.

“Con esta iniciativa, la Asociación Argentina de Angus reafirma su posicionamiento como actor clave en la promoción internacional de la genética bovina argentina y en la generación de nuevas oportunidades para el sector ganadero nacional”, cerraron.

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