El plantel leproso realizará este miércoles el último entrenamiento de la temporada y quedará liberado hasta el inicio de los trabajos de preparación para disputar el torneo Clausura, en el segundo semestre.

Mientras los futbolistas se toman un descanso, el cuerpo técnico y la dirigencia comenzarán a delinear cambios en el primer equipo con dos jugadores que finalizarán su vínculo contractual con la institución, mientras que otros dos avanzan en procesos de rescisión anticipada.

Por un lado, Franco Orozco y Fabián Noguera no continuarán en el club una vez que concluyan sus respectivos contratos, lo que marca el cierre de sus ciclos en la Lepra. El extremo volverá a Lanús (club dueño de su pase) y el zaguero quedará libre.

En paralelo, la dirigencia rojinegra trabaja en la desvinculación de Gabriel Risso Patrón y Michael Hoyos, quienes rescindirán sus contratos antes del plazo estipulado. Esta decisión responde a una reestructuración del plantel impulsada por el cuerpo técnico y la dirigencia, con el objetivo de optimizar recursos y abrir espacio para nuevas incorporaciones. ​ ROSARIOPLUS