Que te perdieran la maleta era culpa de las aerolíneas: un hombre acaba de descubrir que los robotaxis también pueden hacerlo
Es un pensamiento automático cuando facturamos una maleta: por favor que no me la pierdan. Las aerolíneas han mejorado la gestión del equipaje, pero se siguen registrando millones de incidencias al año y es algo que nos ha tocado a prácticamente todos los que hemos cogido unos cuantos aviones. Lo que no es tan habitual es que quien te pierde la maleta sea un robotaxi, o mejor dicho deberíamos decir quien te la roba.
Qué ha pasado. Lo cuentan en Futurism. Hace unos días, un hombre pidió un robotaxi de Waymo para ir al aeropuerto de San Jose, en California. El trayecto fue bien, fue al llegar al aeropuerto cuando surgió el problema. El pasajero pudo bajar del taxi sin problema, pero al intentar abrir el maletero para recuperar su maleta éste no se abrió y el robotaxi se fue, dejándolo sin el equipaje que había preparado para su viaje.
La respuesta de Waymo. Lo primero que hizo el pasajero, cuyo nombre es Di Jin, fue llamar al servicio al cliente de Waymo con la esperanza de que pudieran hacer volver al taxi con su maleta. Sin embargo, la persona que le atendió le dijo que el coche estaba de camino al almacén y que era imposible cambiar su ruta. Jin decidió coger el avión de todos modos y más tarde intentó que Waymo le enviara el equipaje, pero la respuesta fue que debía ir a recogerlo él mismo. En declaraciones a NBC, Jin afirma que «No tiene ningún sentido porque no fue mi error (…) presioné el botón para abrir el maletero y simplemente no funcionó»
Por qué es importante. Cuando se cuestiona la conducción autónoma, a menudo nos enfocamos en la seguridad y pasamos por alto incidentes como este. Lo que le pasó a este pasajero ilustra a la perfección que existe toda una dimensión de fallos más enfocados en experiencia de usuario ante situaciones inesperadas. Son fallos que un conductor humano resuelve de forma intuitiva y rápida, pero que en este caso se convirtió en una situación muy complicada llena de obstáculos.
El problema no es sólo la seguridad. En China, un fallo en el sistema provocó que más de 100 taxis se pararan en mitad de la ciudad. En California, varios pasajeros se quedaron atrapados dentro de un Waymo porque un transeúnte atacó el coche y éste se bloqueó. Los taxis autónomos han demostrado ser un medio de transporte seguro y efectivo, yo misma probé uno hace unos días en China y me sorprendió lo integrado que está en el denso tráfico de la ciudad. Lo que más estamos viendo últimamente no son tanto accidentes, sino problemas de este tipo más relacionados con problemas prácticos que no afectan a un taxi con conductor.
