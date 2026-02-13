No son las horas: el patrón oculto en el uso de pantallas que eleva el riesgo de depresión en adolescentes



Un nuevo estudio con más de 8.000 preadolescentes revela que el verdadero riesgo no es solo cuántas horas pasan frente a una pantalla, sino cómo la usan. Los patrones problemáticos se asocian con síntomas depresivos, trastornos del sueño e incluso conductas suicidas en apenas un año.

Nota original en: GIZMODO