La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, tras una extensa sesión desarrollada este jueves. La iniciativa recibió 149 votos a favor y 100 en contra, con apoyo mayoritario de los legisladores santafesinos.

La votación mostró el alineamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques, frente a un peronismo unido en el rechazo. El proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil introduce medidas que van desde la baja de la edad de punibilidad hasta la creación de institutos especiales para menores condenados, el establecimiento de penas alternativas y la incorporación de derechos explícitos para las víctimas en el proceso penal juvenil.

De los diputados santafesinos, votaron a favor: Rocío Bonacci (La Libertad Avanza), Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza), Romina Diez (La Libertad Avanza), Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), Juan Pablo Montenegro (La Libertad Avanza), José Núñez (Provincias Unidas), Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza), Valentina Ravera (La Libertad Avanza), Verónica Razzini (La Libertad Avanza), Yamile Tomassoni (La Libertad Avanza), Pablo Farías (Provincias Unidas), Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Gisela Scaglia (Provincias Unidas).

En contra: Alejandrina Borgatta (Unión por la Patria), Florencia Carignano (Unión por la Patria), Diego A. Giuliano (Unión por la Patria), Agustín Rossi (Unión por la Patria), Caren Tepp (Unión por la Patria) y Germán Pedro Martínez (Unión por la Patria). ​ ROSARIOPLUS