No es un ave ni un insecto, el microplástico en el aire afecta seriamente a la salud



Son casi invisibles al ojo humano, pero están. Estas pequeñas partículas de plástico en el ambiente significan un gran peligro para el ser humano, aunque se ignora su presencia, están.

Por definición los microplásticos o microesferas de plástico son pequeñas partículas sintéticas derivadas de plásticos, petróleo o incluso de productos del hogar. Se caracterizan por tener un tamaño inferior a 5 milímetros de diámetro lo cual puede llegar a ser imperceptible para el ojo humano.

Estos productos sintéticos son difíciles de eliminar debido a su pequeño tamaño, esto hace que vayan directos al mar y finalmente acaben siendo el alimento más común de los seres vivos marinos. Cuando llegan a su límite de toxicidad mueren, siendo a su vez alimento de otros animales y de los seres humanos, lo que genera una alteración de la cadena alimentaria y acaba provocando daños incalculables tanto en el medio natural como en la sociedad.

Hace 15 años que apareció por primera vez el término microplástico gracias a un profesor de biología marina, Richard Thompson, cuya intuición le hizo plantear el reto a sus estudiantes de que en vez de recoger las piezas más grandes, recogieran las más pequeñas. Esto hizo que su investigación se ampliara dándose cuenta de que estas diminutas partículas eran muy difíciles de detectar.

Dispersos por el aire que respiramos

Los contaminantes transportados por el aire son un factor de riesgo importante para las personas en las zonas urbanas de todo el mundo e incluyen una gran cantidad de partículas diminutas y toxinas que pueden dañar nuestra salud. Si bien el enfoque generalmente está en las partículas PM2.5, los microplásticos en el aire pueden ser otro peligro invisible que acecha en cada respiración que tomamos.

Según investigadores de la Universidad de Auckland, 74 toneladas métricas de microplásticos descienden cada año de la atmósfera a la ciudad de Nueva Zelanda, contaminando su aire. Esa gran suma es el equivalente a más de 3 millones de botellas de plástico que caen del cielo, dicen.

Es preocupante que estas partículas sean tan diminutas que los 1,7 millones de residentes de la ciudad pueden inhalarlas fácilmente, solo para terminar acumulándose en sus cuerpos. El hallazgo proporciona otra clara advertencia sobre los efectos potencialmente dañinos de los microplásticos para la salud humana.

Los niveles de microplásticos en el aire en el aire de Auckland fueron muchas veces más altos que los registrados en Londres, Hamburgo y París en los últimos años, dicen los científicos, señalando que utilizaron métodos químicos sofisticados para localizar y analizar partículas tan pequeñas como 0,01 de milímetro.

Una concentración muy peligrosa

La cantidad promedio de microplásticos en el aire detectados en un metro cuadrado en un día fue de casi 5000, en comparación con menos de 800 en Londres, 275 en Hamburgo y un poco más de 100 en París, aunque estas últimas cifras se registraron hace varios años a través de medios menos sofisticados. .

“El trabajo futuro debe cuantificar exactamente cuánto plástico estamos respirando”, subraya el Dr. Joel Rindelaub, experto de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Auckland y autor de un nuevo estudio . “Cada vez está más claro que esta es una ruta importante de exposición”.

Es importante destacar que se encontró que el tamaño de las partículas cambiaba con la dirección de los vientos. Cuando los vientos pasaron sobre el centro de Auckland, los microplásticos a favor del viento eran más grandes, lo que indica que los plásticos habían sufrido menos envejecimiento ambiental y provenían de una fuente más cercana, dicen los científicos.

“El polietileno (PE) fue la principal sustancia detectada, seguida del policarbonato (PC) y el tereftalato de polietileno (PET). El polietileno y el PET son materiales de embalaje, mientras que el PC se utiliza en aplicaciones eléctricas y electrónicas. Los tres también se utilizan en la industria de la construcción”, informan.

Microplásticos en el aire

Los científicos examinaron el contenido de microplásticos en el aire capturando partículas en un embudo y un frasco colocados en la azotea del campus de la universidad y en un jardín residencial. Luego identificaron las partículas más pequeñas aplicando un tinte de color que emite luz bajo ciertas condiciones.

“Cuanto más pequeños eran los rangos de tamaño que observábamos, más microplásticos veíamos”, dice Rindelaub. “Esto es notable porque los tamaños más pequeños son los más relevantes desde el punto de vista toxicológico”.

Las partículas más pequeñas llamadas nanoplásticos pueden entrar potencialmente en nuestras células y cruzar la barrera hematoencefálica. También podrían acumularse en nuestros órganos, como los pulmones y el hígado, causando daños a largo plazo, señalan los científicos.

En otra investigación reciente, los científicos descubrieron que los microplásticos pueden ingresar a nuestro sistema circulatorio , lo que aumenta el espectro de problemas de salud graves con el tiempo.

