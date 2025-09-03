2014 – FALLECE GUSTAVO CERATI.

Luego de permanecer más de cuatro años en estado de coma, a los 55 años de edad muere en Buenos Aires el músico, compositor y productor discográfico Gustavo Adrián Cerati, líder de la banda Soda Stereo. Cerati es uno de los artistas más importantes, populares e influyentes del rock latinoamericano.

1909 – PEPE BIONDI. Nace en Buenos Aires el humorista José “Pepe” Biondi, uno de los más grandes cómicos argentinos. Trabajó en circo, cine, teatro y televisión.

1936 – TIMOTEO GRIGUOL. Nace en la localidad cordobesa de Las Palmas el exfutbolista y entrenador Carlos Timoteo Griguol. Como director técnico fue campeón con Rosario Central (1973) y Ferro Carril Oeste (1982 y 1984). Fue el Dt del River Plate campeón de la Copa Interamericana de 1987.

1957 – HORA CERO. Se publica en Buenos Aires el primer número de la revista de historietas Hora Cero, de la editorial Frontera, en la que el guionista Héctor Oesterheld publicará la serie El Eternauta, entre 1957 y 1959. La editorial Frontera había sido fundada por Oesterheld y su hermano Jorge en 1956.

1967 – LES LUTHIERS. Se funda en Buenos Aires el grupo humorístico-musical Les Luthiers, formado en sus comienzos por Gerardo Masana, Marcos Mundstock, Jorge Maronna y Daniel Rabinovich. El grupo de “instrumentos informales” grabó once discos y publicó 16 videos de los espectáculos que lo hicieron famoso en Latinoamérica y España.

1981 – BEYONCE KNOWLES .Nace en la ciudad de Houston (Texas, EEUU) la cantante, bailarina, modelo y actriz estadounidense Beyoncé Giselle Knowles-Carter, quien con el nombre artístico de Beyoncé lleva ganados 24 premios Grammy. Ha vendido más de 100 millones de discos.

1986 – LA NOCHE DE LOS LÁPICES. Se estrena en Buenos Aires la película “La noche de los lápices”, dirigida por Héctor Olivera y basada en el libro de los periodistas Héctor Ruiz Nuñez y María Seoane sobre el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios que reclamaban un boleto de transporte estudiantil en la ciudad de La Plata a poco del comienzo de la última dictadura cívico militar.

2004 – MARCELO BIELSA. El entrenador Marcelo Bielsa dirige en su último partido al frente de la selección argentina. Fue en la victoria por 3 a 1 ante Perú en Lima en partido por la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Alemania 2006. Los goles argentinos los marcaron Mauro Rosales, Fabricio Coloccini y Juan Pablo Sorín.

2016 – PAPA FRANCISCO. Unos 100.000 feligreses colman la Plaza de San Pedro del Vaticano para asistir a la ceremonia en la que el papa Francisco canonizó a la Madre Teresa de Calcuta, como se conoce a la religiosa albanesa Agnes Gonxha Bojaxhiu, fallecida en 1997 a sus 87 años en la ciudad india de Calcuta.

DIA DEL INMIGRANTE. Se celebra el Día Nacional del Inmigrante, instituido en 1949 en conmemoración de la fecha de 1812 en la que el Primer Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de La Plata dictó una resolución que ofrecía “inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio” nacional.

DIA DE LA SECRETARIA. Si bien no existen datos fehacientes sobre el origen de esta fecha, lo cierto es que los derechos y reconocimientos por el trabajo administrativo de las secretarias —y también los secretarios— fueron reconocidos en Argentina en concordancia con el reconocimiento que la Asociación Nacional de las Secretarias de Estados Unidos hizo en 1942 a este oficio. Esta fecha se celebra cada 4 de septiembre como homenaje y reconocimiento a las personas que están en estos puestos de trabajo. Su función resulta indispensable para cualquier institución que incluya tareas administrativas entre sus actividades.

