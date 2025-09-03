Desde la escuela nos enseñaron que el electrón es una pequeña partícula que orbita alrededor del núcleo como un planeta alrededor del Sol.

Pero la física moderna muestra algo impactante: esta imagen es solo una ilusión simplificada.

En este video descubrirás:

Cómo surgieron los distintos modelos del átomo: desde el pudín de Thomson hasta el modelo planetario de Rutherford y las órbitas cuánticas de Bohr.

Por qué el experimento de la doble rendija derribó por completo la comprensión clásica de los electrones.

Qué es realmente el electrón: una onda de probabilidad que existe solo en el momento de la medición.

Los experimentos más recientes de CERN y MIT que muestran que el electrón no es un objeto, sino una estructura dinámica del campo cuántico.

Por qué toda la materia podría ser en realidad solo onda, y los “objetos sólidos” son solo una ilusión de nuestros sentidos.

La mecánica cuántica nos enseña que el electrón no es ni partícula ni onda en el sentido clásico. Es una función de probabilidad que nos muestra una imagen completamente nueva de la realidad.

Y si el electrón – el fundamento de la materia – resulta ser una ilusión… ¿qué más en nuestro mundo es solo una simplificación conveniente?