1940 – EDUARDO GALEANO.

Nace en Montevideo el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, uno de los intelectuales más influyentes de la izquierda y la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina (1971) y Memoria del fuego (1986), se tradujeron a veinte idiomas.

1859 – JEAN JAURÈS. Nace en la comuna francesa de Castres el historiador, docente y dirigente socialista Jean Jaurés, fundador del periódico “L’Humanité” y defensor de posiciones pacifistas.​ Fue asesinado en julio de 1914, poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial.

1920 – LEÓN FERRARI. Nace en Buenos Aires el artista plástico León Ferrari, cuya obra estuvo orientada a denunciar los abusos de poder y la intolerancia en la sociedad. Al momento de su muerte, en 2013, era uno de los cinco artistas plásticos más provocadores e importantes del mundo, según el diario estadounidense The New York Times.

1949 – JOSÉ PEKERMAN. Nace en el municipio entrerriano de Villa Domínguez el ex futbolista y entrenador José Pekerman, campeón del mundo con la selección argentina sub 20 en los torneos de Qatar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001. Es el DT más ganador de la historia de los torneos mundiales sub 20.

1950 – RACING CLUB. Se inaugura el estadio “Presidente Perón” de Racing Club un 3 de septiembre, también conocido como “El cilindro de Avellaneda”. Fue en el partido que Racing venció por 1-0 a Vélez Sarsfield con gol de Llamil Simes, victoria que lo llevó a la cima del Campeonato de 1950.

1971 – JUAN D. PERÓN. El general y expresidente Juan Domingo Perón recibe en su residencia madrileña de Puerta de Hierro los restos de su esposa, María Eva Duarte, que habían sido secuestrados de la sede de la Confederación General del Trabajo y sacados clandestinamente de Argentina después del golpe de 1955.

1991 – FRANK CAPRA. Muere en la localidad de La Quinta (California, EEUU) el cineasta ítalo-estadounidense Frank Capra, ganador de tres premios Óscar y director del filme “¡Qué bello es vivir!”, considerado un clásico del cine.

1997 – MARTÍN PALERMO. El delantero Martín Palermo debuta un 3 de septiembre con la camiseta de Boca Juniors, en la victoria boquense por 1-0 ante el Cruzeiro de Brasil en partido de la Supercopa Sudamericana 1997 disputado en el estadio La Bombonera. Con 236 goles, Palermo es el máximo goleador de la historia xeneize.

2009 – MICHAEL JACKSON. Los restos del músico estadounidense Michael Jackson son enterrados en el Gran Mausoleo del cementerio Forest Lawn 70 días después del fallecimiento del popular astro de la música pop.

2014 – GIMNASIA – ESTUDIANTES. Gimnasia y Esgrima de La Plata y Estudiantes de La Plata empatan 0-0 en partido de la Copa Sudamericana 2014, el primer clásico platense en un torneo internacional.

DÍA DEL FERRETERO. Se celebra el Día Nacional del Ferretero en conmemoración del nacimiento en 1905 de la Asociación de Ferreterías, Pinturerías y Bazares de la República Argentina.

DÍA DE LA HIGIENE. Se celebra el Día Mundial de la Higiene de las Manos, instituido desde 2009 por la Organización Mundial de la Salud con el fin de promover medidas de aseo para prevenir enfermedades provocadas por virus y bacterias.

Efemérides del 3 de septiembre.

