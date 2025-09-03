Musk habla de un mundo sin empleo, Huang cree que trabajaremos más: La IA ya está escribiendo dos futuros opuestos



La inteligencia artificial avanza y con ella surgen visiones enfrentadas. Elon Musk defiende la renta universal y un futuro con trabajos opcionales, mientras Jensen Huang, CEO de NVIDIA, asegura que la IA nos hará más productivos pero también más ocupados. La pregunta es cuál de estos caminos acabará imponiéndose.

