Un camionero murió este martes al amanecer, en el acceso a Terminal Puerto Rosario, como consecuencia de un tropiezo que resultó fatal: el hombre descendió de su transporte y caminaba hacia Portería para tramitar el ingreso, cuando tropezó y cayó al suelo, bajo las ruedas de un camión que entraba en ese preciso instante.

Ocurrió entre las 6 y las 6.30, en la colectora de avenida Circunvalación y 27 de Febrero, frente al portón de ingreso de TPR. La escena fue la misma que se reitera rutinaria en ese lugar: uno de los choferes que aguardaba su turno para entrar bajó con los papeles de protocolo para presentar y luego poder entrar a descargar.

Los testigos atribuyen el percance trágico a unos rieles ferroviarios que atraviesan el pavimento. El conductor del camión –de entre 45 y 50 años, oriundo de Pérez– caminaba a la par de otro transporte en movimiento –con un trailer de cisterna–, pero el traspié lo hizo dar de bruces al suelo, con la mala fortuna de que un par de ruedas del vehículo lo pisó.

La víctima era muy conocida en ese lugar, tanto por sus pares como por las personas que venden alimentos y bebidas en la zona frecuentada por camioneros.

El tránsito se interrumpió, y eso generó una considerable hilera de camiones. Se recomendaba evitar la zona. ​ ROSARIOPLUS