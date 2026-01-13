La brucelosis es una enfermedad bacteriana que puede transmitirse de los animales a las personas y que, si no se detecta y trata a tiempo, puede evolucionar de cuadros agudos a formas crónicas.

Por ese motivo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) difundió una serie de recomendaciones clave para prevenir su aparición y limitar su propagación, especialmente en los establecimientos pecuarios.

Se trata de una zoonosis que afecta a animales de producción —bovinos, caprinos, ovinos y porcinos—, a animales domésticos como los perros, a la fauna silvestre e incluso a mamíferos marinos.

En las personas, el contagio representa un riesgo concreto para la salud pública, sobre todo cuando no se toman las medidas sanitarias adecuadas.

La transmisión ocurre principalmente por el consumo de leche sin pasteurizar o de productos elaborados con leche cruda, como algunos quesos artesanales. También puede darse por contacto directo con secreciones de animales infectados, en especial durante abortos provocados por la enfermedad, o por la inhalación de aerosoles en ámbitos de laboratorio.

PREVENCIÓN: EL ESCUDO MÁS EFECTIVO CONTRA LA BRUCELOSIS

Desde el organismo sanitario nacional subrayan que la prevención es la principal herramienta para reducir la prevalencia de casos. En ese sentido, recomiendan consumir únicamente productos lácteos pasteurizados y verificar, al momento de la compra, que cuenten con el rótulo de identificación correspondiente.

En las zonas rurales y productivas, las medidas preventivas adquieren aún mayor relevancia. Los trabajadores que manejan ganado deben utilizar elementos de protección personal —guantes, gafas, botas de goma— y realizar controles serológicos periódicos, al menos dos veces al año, para asegurar la sanidad de los rodeos.

Además, es fundamental extremar los cuidados en el manejo de animales infectados y de los fetos producto de abortos, así como desinfectar adecuadamente las áreas que puedan haber estado contaminadas, para evitar la diseminación de la bacteria.

BRUCELOSIS: VACUNACIÓN OBLIGATORIA EN BOVINOS

Para avanzar en el control y la erradicación de la enfermedad, el Senasa implementó la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES), que permite detectar animales enfermos, sanear los establecimientos afectados y frenar la propagación de la brucelosis en los rodeos bovinos.

La brucelosis es una enfermedad que se da en todo el mundo, pero se puede prevenir. • Vacunación en categorías susceptibles

• Controles serológicos y de leche

• Higiene estricta en partos

• Desinfección de instalaciones

• Aviso inmediato al Senasa ante sospechas

En las zonas donde la enfermedad es endémica, la vacunación de las especies susceptibles es una estrategia sanitaria clave. En bovinos, es obligatoria la inoculación de terneras de entre 3 y 8 meses de edad con cepa 19, durante las campañas antiaftosa y antibrucélica, una medida central para disminuir la infección y su diseminación.

En este marco, la Resolución Senasa 936/2025 amplió y actualizó las opciones para el manejo y la prevención de la brucelosis bovina.

La normativa habilita la aplicación de vacunación estratégica con cepas DELTAPGM y RB51, siempre que los establecimientos cuenten con algún estatus sanitario frente a la enfermedad —libre, negativo o caso— y estén alineados con el Plan Nacional de Control y Erradicación.

Esta vacunación está destinada a vacas adultas, de dos años o más, que hayan sido vacunadas en su etapa de terneras con cepa 19. Los productores interesados deben cumplir requisitos básicos según su situación sanitaria: quienes ya tienen controles deberán presentar resultados negativos recientes, mientras que los predios sin condición definida deberán incorporarse previamente al plan nacional y realizar la DOES.

La brucelosis es una zoonosis prevenible. Su control depende de la adopción de medidas sanitarias adecuadas, la detección temprana y el cumplimiento de las normativas vigentes, claves para proteger la salud de las personas y preservar la sanidad de los sistemas productivos.

