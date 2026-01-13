Cada 13 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1939 BLACK FRIDAY. Se producen en Australia los incendios forestales conocidos como el “Viernes Negro”. Las llamas arrasaron 20 000 km² de tierra y mataron a 71 personas.

1946 MIRTA BUSNELLI. Nace en Buenos Aires, Argentina, una de las actrices más destacadas de la escena nacional. “Las puertitas del señor López” fue uno de sus trabajos más destacados.

1969 THE BEATLES. La legendaria agrupación publica en Estados Unidos “Yellow Submarine”, su 11° disco. Es la banda sonora del film que lleva el mismo nombre que el álbum.

1969 FERNANDO RUIZ DIAZ. Nace en la provincia de Santa Fe, Argentina, el músico y compositor Fernando Ruíz Díaz. Fundador, vocalista y guitarrista del grupo de rock Catupecu Machu, con los que grabó 12 discos.

1971 JUAN CASTRO. Nace en Buenos Aires, Argentina, el periodista y conductor de radio y tv. Castro realizó programas como «Zoo», «Crema Americana» y «Kaos en la ciudad».

1974 ATUCHA I. En Buenos Aires, Argentina, el reactor de la central nuclear inicia el proceso de fisión destinado a producir energía eléctrica.

2003 ESTRENO «RESISTIRÉ». Se emite en Argentina el primer capítulo de la exitosa tira televisiva protagonizada por Celeste Cid y Pablo Echarri.

2006 ROBO DEL SIGLO. En la localidad de Acassuso, provincia de Buenos Aires, cinco delincuentes saquean 147 cajas de seguridad del Banco Río, y se quedan con un botín de 19 millones de dólares.

2012 NAUFRAGIO COSTA CONCORDIA. En la región de Toscana, Italia, el crucero choca contra una roca y se hunde, provocando la muerte de 32 tripulantes. El capitán Francesco Schettino fue arrestado por homicidio.

2017 HORACIO GUARANY. Muere en Buenos Aires, Argentina, el reconocido artista. En 1985 fue galardonado con el Premio Konex como el cantante masculino de folklore más importante de la historia en Argentina.

2022 DEPRESIÓN. Se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra la Depresión, con el objetivo de prevenir y sensibilizar a la población acerca de esta enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo.

Efemérides del 13 de enero.

TELAM