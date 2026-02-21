Municipalidad y Gendarmería lanzan operativos de saturación en barrios y zona céntrica



Estos dispositivos fueron puestos en marcha en la noche de este viernes 20 de febrero y se replicarán en distintos horarios a lo largo del año.

La Municipalidad de San Lorenzo acordó con Gendarmería Nacional la realización de operativos de saturación durante todas las semanas, a lo largo del año.

En la noche de este viernes 20 de febrero comenzaron a implementarse estos dispositivos de control en los barrios y en el casco céntrico de la ciudad con fuerte patrullaje, identificación de personas y de vehículos a cargo de 55 gendarmes.

Estas operaciones se repetirán en distintos puntos para controlar a merodeadores nocturnos, gente caminando por la calle sin identificación, violación a las normas de cartonear por la noche y trapitos con el objetivo de prevenir hechos de vandalismo, rotura de vidrios o incidentes en comercios o casas.