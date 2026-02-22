Cada 22 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1900 NACE LUIS BUÑUEL. Uno de los mejores cineastas españoles cuya filmografía fue realizada mayormente entre México y Francia por la censura del franquismo.

1904 BASE ORCADAS. Se inaugura el Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie marcando el inicio de la presencia ininterrumpida de nuestro país en el continente.

1905 NACE LUIS SANDRINI. Actor referente del humor que actúo en 78 películas, entre ellas ¡Tango!, la primera película sonora del cine argentino.

1911 NACE MARGARITA PALACIOS. Cantante, compositora y referente del auge folklórico de la década del 50. Autora de la cueca “Recuerdo de mis valles”.

1949 NACE NIKI LAUDA. Piloto automovilístico tres veces campeón Mundial de F1. Disputó 177 carreras y obtuvo 25 victorias y 54 podios.

1969 THE BEATLES. Comienzan la grabación del álbum Abbey Road, considerado su obra cumbre, fue el último disco de estudio grabado por el cuarteto británico.

1987 FALLECE ANDY WARHOL. Uno de los artistas plásticos más influyentes del siglo xx, precursor y referente del movimiento Pop Art.

1987 PUNTO FINAL. Entra en vigor la ley que estableció la caducidad de la acción penal contra los responsables de delitos de lesa humanidad.

1993 PABLO HONEY. Se publica el álbum debut de la banda de rock alternativo Radiohead. Contiene el tema «Creep», una de las mejores canciones del grupo.

2012 TRAGEDIA DE ONCE. Se produce el siniestro ferroviario en la plataforma N°2 de la estación terminal en el que murieron 52 personas y 789 resultaron heridas.

2014 CHAPO GUZMÁN. El narcotraficante y líder del Cártel de Sinaloa es detenido en un operativo conjunto de la Marina mexicana y la DEA estadounidense.

2023 ANTÁRTIDA ARGENTINA. Se celebra esta fecha por la instalación en 1904 de la Base Orcadas, la primera presencia permanente en el continente.

