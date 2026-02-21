Si ese terruño gélido llamado Groenlandia ya era históricamente un enclave estratégico, de la mano del segundo mandato de Donald Trump ha vuelto a la palestra con más fuerza que nunca: Estados Unidos quiere anexionar ese territorio perteneciente a Dinamarca y razones tiene unas cuantas: desde la ingente cantidad de tierras raras que esconde al magnífico punto de vigilancia que constituye ahí, en pleno Atlántico Norte, entre Estados Unidos, el norte de Europa o Rusia. De hecho, ya tiene planes para montar un nuevo radar.

El momento ha llegado no solo porque Trump haya vuelto a la presidencia, es que el calentamiento global y el consecuente deshielo ha generado una suerte de nueva «Ruta de la seda» polar por donde China quiere pasar, EEUU quiere controlar y Rusia no quiere que controle, por lo que supondría desde un punto de vista estratégico y competitivo. Pero ese deshielo también ha dejado algo más a la vista: submarinos nucleares.

El Ártico se derrite. Enero de 2026 fue el enero más cálido jamás registrado en la parte de occidental de Groenlandia. En Nuuk, la capital de la isla perteneciente Dinamarca, la temperatura media fue 7,8 °C por encima de lo habitual. En otras localizaciones bañadas por el Ártico como la Bahía de Baffin, el Mar de Barents o Svalbard, los termómetros frecuentemente superaron los +15°C sobre la media en esas zonas.

El deshielo está batiendo récords pero desgraciadamente, no se trata de un fenómeno aislado, sino que sigue la tendencia acelerada que la comunidad científica lleva años documentando. Y en lo geopolítico, el mercurio también está al rojo.

Por qué es importante. En pocas palabras, por la geopolítica del deshielo. De forma directa, trae consecuencias en forma de:

Rutas marítimas. La apertura del Ártico tanto por el lado canadiense como por el ruso trae la notable reducción de distancias entre Asia, Europa y América del Norte, lo que afecta al comercio a escala planetaria.

Recursos naturales. Con el deshielo resulta más fácil acceder al petróleo, el gas, las tierras raras y otros minerales críticos para la industria tecnológica y la industria en general.

La seguridad militar. Esa gruesa capa de hielo ha funcionado durante décadas como escudo invisibilizador de submarinos nucleares. Cuando el hielo es más fino, detectarlos se vuelve una misión más sencilla.

Abajo el periscopio. John Methven, profesor de dinámica atmosférica en la Universidad de Reading, explica para el Financial Times que conforme el hielo marino del Ártico «Se reduce y se retira, se hace más difícil ocultar buques de guerra. Esto está cambiando el panorama estratégico en el Ártico».

Sin ir más lejos, el New York Times se hace eco de al menos 33 maniobras militares de Rusia en el Ártico, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. La base de submarinos nucleares rusos en la península de Kola y su creciente exposición cada vez es más descarada, tanto es así que ya iguala y hasta supera los niveles de la Guerra Fría, reporta el Instituto Naval de Estados Unidos. No obstante, también la flota de Estados Unidos está dejándose ver en un atraque en Reykjavik en julio del año pasado. Pero Rusia también está haciendo sus deberes: según el Washington Post, ha construido en secreto una red de sensores subacuáticos para monitorizar lo que sucede.

Suben las temperaturas, suben las tensiones. El cambio climático no es «solo» un problema ambiental, sino que sus consecuencias multiplican las tensiones geopolíticas: allí donde el hielo se derrite, aparece la competencia entre potencias.

