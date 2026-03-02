Tras hacer los que son, para mí, los mejores plegables de tipo Flip, Motorola acaba de lanzarse a la aventura del formato que le quedaba: el Fold. Y ya he podido probarlo: estuve a solas con el Motorola Razr Fold, creo que es una apuesta sólida, versátil y de enorme calidad. Viene para dar mucha guerra, estoy convencido.

Lo primero que aprecié al tenerlo en la mano es que Motorola ha sabido cómo adelgazar el grosor del teléfono para que sea casi «normal» una vez está plegado. Las dos partes desplegadas son muy finas: alcanza los 4,55 mm. Eso sí, solo en las áreas del teléfono que no se corresponden con las cámaras, porque ahí el grosor, como es habitual, es mucho más alto.

Ficha técnica del Motorola Razr Fold

motorola razr fold PANTALLA Externa de 6,6 pulgadas Interna de 8,1 pulgadas 2K LTPO Cristal exterior Corning Gorilla Glass Ceramic 3 DIMENSIONES Y PESO Grosor abierto de 4,55 mm Grosor cerrado de 9,89 mm Peso: – PROCESADOR Snapdragon 8 Gen 5 RAM 16 GB RAM Boost ALMACENAMIENTO 512 GB CÁMARA FRONTAL Interior de 32 MP Exterior de 20 MP CÁMARA TRASERA Principal de 50 MP (Sony LYTIA 828) Teleobjetivo de 50 MP, zoom óptico 3x, OIS Ultra gran angular de 50 MP (campo de visión 122 grados) BATERÍA 6.000 mAh Carga TurboPower de 80 W Carga inalámbrica de 50 W SISTEMA OPERATIVO Android CONECTIVIDAD 5G OTROS Compatible con moto pen ultra Bisagra de acero inoxidable y placa interna de titanio Altavoces estéreo con Dolby Atmos y Sound by Bose IP47/IP48/IP49 PRECIO Desde 1.999 euros

Se siente muy bien en la mano, como si no fuera un plegable

Esto es importante, ya que Motorola no hace compromisos: las dos alas del teléfono quedan unidas sin huecos, como si por fuera pareciese un teléfono corriente. Cuesta un poco meter los dedos en el móvil para desplegarlo. El movimiento a partir de ahí no ofrece resistencia y permite sostener la bisagra en casi cualquier ángulo.

Los acabados Pantone, y un tacto rugoso en la trasera, le dan personalidad, también agarre. Se sostiene bien plegado y desplegado, igual que cuando toca hacer fotos. No he notado que se descompense mucho por el peso de la triple cámara.

La pantalla se ve de fábula en todas las condiciones: Motorola ha conseguido un brillo altísimo para ambos paneles. La respuesta táctil es buena y la arruga del pliegue no me pareció exagerada. Sí se marca más que la del Honor Magic V6, por ejemplo.

No se le puede pedir más en términos de potencia: Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. La prueba no me dejó analizar el rendimiento en profundidad. Por lo que probé, dudo mucho que tenga problemas en el día a día, tanto con la multitarea habitual como con juegos. Tampoco aprecié que se calentase más de lo normal.

Compitiendo por ser el plegable de referencia

No creo que el Samsung Galaxy Z Fold7 sea el rival a batir por el Motorola Razr Fold: por el diseño extrafino, y la batería de 6.000 mAh embutida en el teléfono, Moto apunta a Honor con sus Magic V. Porque fue esa la sensación que tuve al tener el nuevo móvil: el Razr Fold me recordaba al Magic V5. Cuando horas después probé el Honor Magic V6, no pude evitar trazar paralelismos.

Más allá de que el diseño puede tener ciertas reminiscencias entre uno y otro, Motorola mantiene un software con su estilo particular, personalizable en buena medida y con un estilo de Android 16 que no se aleja en exceso de los Pixel. Además, una muy buena noticia:

El Motorola Razr Fold está garantizado con siete años de actualizaciones Android y siete años de actualizaciones de seguridad

La resistencia también está certificada: IP47, IP48 e IP49. Cuenta con un sonido de muy buena calidad certificado por Bose y compatible con Dolby Atmos.

Un trío de cámaras solvente y con un telefoto reforzado con IA

Las cámaras suelen ser la asignatura pendiente de los móviles plegables, en especial cuando son tan finos como el Motorola Razr Fold. Porque no hay milagros, la física es la física. Y el grosor mínimo da para lo que da, hay que hacer compromisos.

Motorola ha decidido sacrificar lo menos posible. Su triple cámara posterior estrena un Sony Lytia 828 de 50 megapíxeles que parece comportarse a un buen nivel. Estuve haciendo fotos en el recinto de pruebas, con abundante luz entrando por los ventanales, y vi a la cámara resuelta, precisa en los colores y con un HDR automático bien aplicado.

El gran angular también es de 50 megapíxeles. Igual que el telefoto: Motorola ha confiado en un trío que arroja las mismas dimensiones en las imágenes resultantes. Con procesado Quad Binning a 12,6 megapíxeles.

El telefoto alcanza los 100x en su modo híbrido máximo, una distancia que suele arrojar como resultado un pegote. Aunque he apreciado un gran trabajo de la IA: puede reconstruir imágenes hasta obtener algo potable. No será la mejor foto del mundo, pero al menos servirá para enseñarla. Con los lógicos riesgos de partes inventadas (o recreadas) por la IA.

Motorola redondea el gran trabajo que ya hacía en el formato Flip

El Motorola Razr Fold es un móvil que sorprende en la mano por su ligereza y por todo lo que guarda en su interior. Potencia, rendimiento, flexibilidad, muy buenas cámaras y capacidad para convertirse en una herramienta muy buena de trabajo. En este punto me gusta especialmente su modo de escritorio, creo que Motorola tiene una gran baza para potenciar la productividad en todos los entornos. En especial de aquellos que viajamos casi con lo puesto.

Muy buen balance entre la calidad, las prestaciones y el diseño. Ahora bien, tampoco es un teléfono que sea único en el mercado: el formato plegable de tipo Fold ya está muy maduro. Y todos se están situando en un segmento alto de precios, ese segmento por el que buscan distinguirse por apariencia más que por especificaciones.

Los dos colores del Motorola Razr Fold

Sí, el precio: parte de los 1.999 euros. No es un coste barato para el primer plegable de este tipo que ofrece la marca. A cambio, Motorola no exige compromisos: creo que el Razr Fold puede contentar a cualquiera.

