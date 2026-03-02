Ocurrió en la zona de calle Héroes de Malvinas altura El Quebracho.

La víctima fue trasladada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde falleció más tarde.

Otro joven muerto por accidente en moto

Tenía 20 años y falleció este Domingo 1 de Marzo tras sufrir un accidente de tránsito en calles de Puerto San Martín.

El informe indica que el siniestro sucedió alrededor de las 17:30 hs en la zona industrial norte de la ciudad, calle Héroes de Malvinas al fondo, a la altura de El Quebracho.

Según informaron fuentes policiales de la Unidad Regional XVII, un movil fue comisionado al lugar luego de reportarse al 911 un motociclista herido.

El joven fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al Hospital provincial Eva Perón, donde ingresó con lesiones de gravedad. Pese a los intentos de estabilizarlo en la guardia, lamentablemente falleció a las pocas horas.

Los primeros datos ubicaron a la víctima circulando en motocicleta en esa zona y que la causa del accidente fue que perdió el control de la moto por un bache o pozo en la calle.

La víctima fue identificada como Brandon Nicolás García, de 20 años.

Interviene la Dra. Serena, fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la intervención del médico policial para el levantamiento del cuerpo.

Además, dispuso que se tomen testimonios a la madre y a posibles testigos para establecer con precisión la mecánica del hecho y determinar dónde se encuentra la motocicleta que conducía el joven.