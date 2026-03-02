La respuesta corta es: sí, el mate hidrata, pero con matices.

El mate está compuesto en su gran mayoría por agua, así que contribuye al aporte de líquidos diarios. Sin embargo, contiene cafeína (en el caso del mate, llamada mateína), que tiene un efecto diurético leve. ¿Eso significa que no cuenta?

No exactamente. Hidrata, pero no debería reemplazar al agua pura, que es la que el cuerpo necesita en mayor proporción. Por eso, cuando se habla de los famosos “dos litros por día”, la recomendación apunta principalmente a agua sola, no a infusiones.

La ciencia respalda esta idea

Diversos estudios sobre bebidas con cafeína muestran que, en consumos habituales, su efecto diurético es leve y no anula el aporte de líquidos. Es decir, el mate no deshidrata. Pero…

Los especialistas coinciden en algo: no conviene que sea la única fuente de hidratación. Lo ideal es que el mate complemente y no sustituya el consumo de agua.

Una estrategia simple: alternar cada mateada con uno o dos vasos de agua a lo largo del día.

En definitiva, la clave está en el equilibrio. Mantener una buena hidratación es fundamental para la concentración, el rendimiento físico, la regulación de la temperatura corporal y el bienestar general. Y eso se logra, sobre todo, con agua potable sola sin aditamentos.

El mate puede ser parte de la cuenta… pero no toda la cuenta. Porque hidratarse es salud. Y compartir un mate, también es bienestar.

Nota original: vidaysalud.com