Tras el clásico disputado este domingo en el Coloso Marcelo Bielsa, el Gobierno Provincial dio a conocer los resultados del operativo de seguridad desplegado durante la jornada, que incluyó un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía de Santa Fe y la Municipalidad.

En una rueda de prensa realizada este lunes, el coordinador provincial de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, señaló que el traslado de las delegaciones se realizó “con total normalidad, tal como estaba previsto”, y destacó que la permanencia del público dentro del estadio transcurrió en un clima habitual para este tipo de encuentros, más allá del resultado deportivo.

INTERVENCIÓN POLICIAL

El funcionario explicó que, durante la desconcentración, un grupo reducido de asistentes generó disturbios. “Una parte mínima de las personas que concurrieron al estadio tomó la decisión de provocar incidentes. Allí intervino la policía, que actuó conforme a los protocolos y restableció el orden”, indicó.

Según precisó, alrededor de una decena de personas arrojó piedras y otros objetos contra móviles policiales. Como consecuencia, tres caballos de la fuerza resultaron lesionados, una agente sufrió heridas y se registraron daños en bienes públicos, entre ellos tres contenedores incendiados.

“La mayoría del público quería retirarse con normalidad, por lo que se actuó para garantizar esa salida segura”, afirmó.

Asimismo, informó que una persona fue detenida como presunta iniciadora de los disturbios y que otras ya fueron identificadas. Para avanzar en las actuaciones, se solicitó el material fílmico de las cámaras del club y del sistema 911. “Analizaremos minuciosamente los registros y a quienes resulten responsables se les aplicará el derecho de admisión por cuatro años, impidiéndoles el ingreso a los estadios”, señaló. ​ ROSARIOPLUS