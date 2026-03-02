Avanza la obra que duplicará las instalaciones del CIC de barrio Mitre



Los trabajos consisten en la construcción de una farmacia, un centro de kinesiología, tres consultorios y una sala de guardia para atención pediátrica y clínica. La inversión, superior a los 400 millones de pesos, corre por cuenta de la Municipalidad de San Lorenzo.

Tras la construcción de los cimientos, ya se levantan las paredes de los nuevos espacios que duplicarán las instalaciones y permitirán sumar nuevos servicios de salud en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Mitre.

La obra consiste en la construcción de una farmacia, un centro de kinesiología, tres consultorios y una sala de guardia de baja complejidad para la atención pediátrica y clínica. La inversión municipal, tendiente a optimizar los espacios y fortalecer la atención primaria de la salud, superará los 400 millones de pesos.

De este modo, el CIC no solo ampliará su infraestructura, sino también su capacidad de respuesta ante la creciente demanda de los vecinos. En una segunda etapa, la Municipalidad tiene previsto avanzar con la remodelación integral del frente del edificio, que completará la renovación del espacio y optimizará su accesibilidad.

El intendente Leonardo Raimundo destacó la trascendencia de la concreción y reafirmó el compromiso del gobierno local con el fortalecimiento del sistema sanitario municipal. “La Municipalidad de San Lorenzo sigue invirtiendo en salud pública, sin tomar deuda y con déficit cero. Es un esfuerzo que sostenemos año tras año, priorizando los recursos propios y destinándolos a obras que impactan positivamente en la calidad de vida de los vecinos”, expresó.

En ese sentido, el mandatario recordó que esta inversión se suma al importante trabajo que se desarrolla en los centros de salud barriales, a las campañas permanentes de prevención y promoción, y al aporte millonario que el municipio realiza al hospital Granaderos a Caballo para el pago de guardias médicas.