Investigadores enseñan a una “computadora biológica” llamada CL1 que está hecha con células cerebrales humanas a jugar Doom



Cortical Labs presentó el CL1, un ordenador biológico que integra unas 200.000 neuronas humanas vivas sobre un chip. La empresa mostró una demostración donde esa red neuronal interactúa con el videojuego Doom, procesando estímulos y generando acciones en tiempo real. Es una demo pública, no aún un estudio peer-reviewed formalmente.

¿Qué es el CL1 y cómo está construido?

El CL1 es la plataforma comercial más reciente de Cortical Labs: una unidad compacta que mantiene un cultivo neuronal humano sobre una matriz de microelectrodos (MEA). La configuración integra alrededor de 200.000 neuronas y un sistema que regula temperatura, nutrientes y condiciones fisiológicas para preservar la actividad celular estable en el tiempo.

La arquitectura del CL1 funciona mediante una interfaz bidireccional. Las señales digitales externas —por ejemplo, información proveniente de un videojuego— se codifican en patrones eléctricos y se envían a los electrodos del chip. Las neuronas responden generando actividad en forma de espigas eléctricas, que son registradas por la MEA. Posteriormente, un sistema de decodificación traduce esos patrones en instrucciones interpretables por el software. Así, el CL1 establece un bucle cerrado entre biología y electrónica.

Cortical Labs describe el CL1 como una plataforma “programable”, ya que puede integrarse con entornos como Python para diseñar estímulos y analizar respuestas. Es importante aclarar que el código no “programa” directamente las neuronas, sino que gestiona la interfaz que conecta el sistema biológico con el entorno digital.

El desarrollo del CL1 surge como evolución del experimento DishBrain (2022), donde neuronas cultivadas aprendieron a jugar Pong. A diferencia de ese prototipo experimental, el CL1 busca mayor estabilidad, escalabilidad y posibles aplicaciones en investigación biomédica, pruebas farmacológicas y estudios de dinámica neuronal.

La prueba con Doom: método y resultados

En la demostración con Doom, el CL1 fue conectado a un sistema que convertía información visual del juego en estímulos eléctricos. Estos estímulos se enviaban a la red neuronal del CL1, mientras que la actividad generada por las neuronas era registrada y traducida en acciones dentro del videojuego, como desplazamientos o disparos.

El proceso no implica que el CL1 “ejecute” el juego internamente. El videojuego corre en un sistema informático convencional; el CL1 participa como componente de decisión dentro del bucle de control. La clave está en la retroalimentación en tiempo real, que permite ajustar patrones de estimulación según los resultados obtenidos en pantalla.

Tras sesiones de entrenamiento, el CL1 mostró respuestas adaptativas básicas. Las neuronas comenzaron a generar patrones eléctricos que producían comportamientos funcionales en el entorno del juego. El rendimiento fue limitado y rudimentario, pero suficiente para demostrar que el sistema podía integrarse en una tarea dinámica y compleja.

Hasta ahora, esta prueba del CL1 se ha presentado como demostración tecnológica pública. No se ha difundido un estudio revisado por pares que documente en detalle métricas experimentales completas sobre el desempeño en Doom.

Implicaciones, límites y ética

El desarrollo del CL1 abre la puerta a una nueva categoría de computación híbrida, donde sistemas biológicos y electrónicos trabajan de manera integrada. En teoría, plataformas como el CL1 podrían emplearse para modelar enfermedades neurológicas, probar fármacos o estudiar procesos de plasticidad neuronal en entornos controlados.

Sin embargo, existen límites importantes. La escala del CL1 —aproximadamente 200.000 neuronas— es diminuta comparada con la complejidad del cerebro humano. Además, la interpretación de actividad eléctrica como “aprendizaje” requiere protocolos rigurosos y validaciones independientes.

Otro aspecto relevante es la dimensión ética. Aunque no hay evidencia de conciencia en redes como las del CL1, el uso de tejido neuronal humano plantea preguntas sobre regulación, transparencia y supervisión científica. La comunidad investigadora subraya la necesidad de marcos normativos claros a medida que el CL1 y sistemas similares evolucionen.

Por ahora, el CL1 representa principalmente una demostración de ingeniería avanzada. Su potencial práctico dependerá de futuras publicaciones científicas, replicación independiente y evaluación ética continua.

El CL1 demuestra que es posible integrar neuronas humanas vivas con sistemas digitales para tareas interactivas como Doom. Aunque es un avance llamativo en computación biológica, aún requiere validación científica rigurosa y debate ético antes de consolidarse como tecnología transformadora a gran escala.

