El presidente estuvo en la Bolsa de Comercio este viernes y no dijo palabra sobre el escándalo por los audios de Spagnuolo que salpica a su hermana Karina, los Menem y a él mismo. Hubo movilización en su contra.

El presidente Javier Milei dio un discurso este viernes por la noche en el cierre del acto por el 141º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, y evitó hablar del escándalo de corrupción que pusieron audios filtrados en donde el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, revela en detalle un presunto esquema de coimas de laboratorios que salpica directamente al círculo íntimo del poder, incluyendo a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo Lule Menem.

Milei en Rosario. | Foto: Jorge Contrera – RR/El Eslabón

Mientras afuera de la Bolsa, vallas y fuerzas de seguridad mediante, una movilización de distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales, se manifestaban en contra el mandatario y lo declaraban públicamente “persona no grata”, el acto con varios oradores, entre ellos el gobernador Maximiliano Pullarom daba su punto culmine con el mensaje presidencial, que al principio se asemejó a una compleja y muy poco didáctica clase técnica de ecuaciones y economía.

Foto: Jorge Contrera – RR/El Eslabón

Atribuyó la suba en las tasas de interés al “riesgo Kuka” y sostuvo que “si el 7 de septiembre hacemos una elección pareja o ganamos por un voto en la provincia de Buenos Aires, va a ser ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo”.

Luego, Milei se metió de lleno con las última votaciones del Congreso que voltearon varios de sus decretos y vetos y sostuvo que a esos legisladores “les resulta divertido votar cualquier tipo de estupideces para aumentar el gasto público y generar déficit fiscal, si total después lo paga otro salame de acá a dos años”.

Dijo además: “Nos hemos acostumbrado a que mal interpreten las cosas que hacemos con el ministro (de Economía, Luis) Caputo”.

Movilización contra Milei en Rosario. | Foto: Jorge Contrera – RR/El Eslabón

Milei afirmó que muchas medidas económicas de los últimos 90 años estuvieron mal y que su gestión demuestra por qué. Vinculó la “mala interpretación de la tasa de interés” al keynesianismo: “No nos fue bien con el keynesianismo, a nadie le va bien con el keynesianismo, solamente es útil para los políticos populistas, demagogos y gastadores”.

Movilización contra Milei en Rosario. | Foto: Jorge Contrera – RR/El Eslabón

En su exposición utilizó términos despectivos para referirse a la oposición: señaló que “enfrente están los orcos, los kukas, por eso sube la tasa de interés”, y mencionó que se trata del “riesgo kuka”, una expresión que atribuyó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Movilización contra Milei en Rosario. | Foto: Jorge Contrera – RR/El Eslabón

Sobre las próximas elecciones, aseguró que los “kukas” intentarán manipular el proceso del 7 de septiembre: “van a representar el techo electoral, votando con una boleta distinta, utilizando todo el aparato para hacer fraude, poniendo candidatos testimoniales”. Agregó que en octubre, cuando se realicen las legislativas nacionales, los intendentes no jugarán el mismo rol y “se va a validar la gestión nacional”.

Movilización contra Milei en Rosario. | Foto: Jorge Contrera – RR/El Eslabón

Milei sostuvo que si la elección del 7 de septiembre resulta pareja o se gana por un voto, será “el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”. Afirmó que la oposición busca con sus iniciativas en el Congreso romper el equilibrio fiscal, y advirtió que defenderá ese equilibrio porque, según él, “si no vuelve el kirchnerismo y tenemos claro que kirchnerismo nunca más”.

