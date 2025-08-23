¿Es cierto que cuando estás atravesando una etapa con mucho estrés te hormiguea o irrita la piel? Las manchas rojas cutáneas no son solo una reacción alérgica, pueden también estar hablando mucho de tu estado emocional.

En primer lugar, entremos en la piel. El estrés desencadena la liberación de una variedad de hormonas, como el cortisol, que nuestro cuerpo segrega para prepararse para cualquier tipo de amenaza. Si bien esta respuesta puede ser útil para muchas situaciones, puede no ser tan eficaz cuando estamos inmersos en situaciones demasiado estresantes. Es en este punto que, en muchos casos, aparecen puntos rojos.

El estrés puede provocar una serie de reacciones en nuestra piel. Entre ellas, el enrojecimiento o las manchas rojas. Este fenómeno ocurre porque el estrés activa la liberación de histaminas en el cuerpo, que son compuestos que inflaman y dilatan los vasos sanguíneos. ¿El resultado? Manchas rojas y a veces incluso una sensación de picazón. Es como si tu piel estuviera haciendo su propio pequeño drama.

Podemos controlarlas

Pero no te preocupes, tu piel no está sola en esta historia. El estrés también puede afectar otras áreas de tu salud, como el sueño, la digestión y el bienestar general. Y aunque no podemos eliminar el estrés por completo, sí podemos encontrar maneras de gestionarlo.

Actividades como la meditación, el ejercicio regular, la hidratación constante y consciente, dormir mejor, alimentarse de forma más saludable, o simplemente tomarse un tiempo para relajarse, pueden ayudarte a calmar las consecuencias que el estrés puede causarte a nivel físico como mental.

La próxima vez que veas manchas rojas, es porque tu piel está intentando decirte algo. Tal vez sea hora de hacer una pausa, respirar hondo y darte un momento para volver. Después de todo, cuando hablamos de bienestar integral y salud, tenemos que atender cada aspecto de nuestro cuerpo con la misma atención.

Manchas rojas en la piel, ¿por estrés? | Vida y Salud.

Nota original: vidaysalud.com