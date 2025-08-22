2008 – ARGENTINA CAMPEÓN.

Con gol del mediocampista Ángel Di María, la selección argentina se consagra campeón olímpico de fútbol por segunda vez consecutiva, al vencer por 1-0 a Nigeria en la final de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

1812 – ÉXODO JUJEÑO. Frente a un avance de poderosas tropas españolas, el Ejército del Norte comandado por el general Manuel Belgrano se repliega hacia Tucumán en el llamado «éxodo jujeño», que dejó atrás tierra arrasada para impedir el abastecimiento del enemigo.

1903 – FRAY MOCHO. A los 44 años de edad muere en Buenos Aires el escritor y periodista José Sixto Álvarez Escalada, popularmente conocido por el seudónimo de Fray Mocho, quien en 1898 había fundado la revista icónica Caras y Caretas.

1927 – SACCO Y VANZETTI. Luego del rechazo de apelaciones a un cuestionado juicio, los obreros anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica condenados por robo y asesinato de dos personas en 1920 en la ciudad estadounidense de South Braintree. La ejecución provocó disturbios en Londres, París y Berlín. Medio siglo después de sus muertes, la justicia estadounidense los declaró inocentes.

1942 – BATALLA DE STALINGRADO. Comienza la batalla de Stalingrado, librada en la ciudad rusa homónima que hoy se llama Volvogrado entre el Ejército Rojo y tropas de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los combates concluyeron con la derrota nazi el 2 de febrero de 1943. Murieron más de dos millones de soldados de los dos bandos, por lo que fue considerada la batalla más cruenta de la historia.

1962 – JOHN LENNON. El músico, compositor y cantante británico John Lennon se casa en la ciudad inglesa de Liverpool con Cynthia Powell. Aún no se había desatado la «beatlemanía» que lo llevaría a la fama junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, sus compañeros en The Beatles.

1962 – FELIPE VALLESE. El obrero metalúrgico Felipe Vallese, miembro de la Juventud Peronista, es secuestrado y desaparecido durante la presidencia provisional de José María Guido tras el derrocamiento del presidente Arturo Frondizi por un golpe militar. Vallese fue uno de los primeros desaparecidos en el país junto con el albañil anarquista Joaquín Penina (1930) y el médico comunista Juan Ingallinella (1955).

1966 – BETO ACOSTA. En la localidad santafesina de Arocena nace el exfutbolista Alberto Federico «Beto» Acosta, goleador de Unión de Santa Fe, San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors. A lo largo de su carrera marcó 300 goles en 666 partidos.

1978 – KOBE BRYANT. Nace en la ciudad estadounidense de Filadelfia el basquetbolista Kobe Bean Bryant, estrella de Los Ángeles Lakers durante 20 temporadas y uno de los grandes jugadores de la liga de Estados Unidos (NBA).

TRATA DE ESCLAVOS Y SU ABOLICIÓN. Se celebra el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición, establecido por la UNESCO en recuerdo de la fecha de 1791 en la que se sublevaron los esclavizados en Saint Domingue -al oeste de la isla La Española- y proclamaron su independencia de Francia con el nombre de Haití, el primer país americano en liberarse.

Efemérides del 23 de Agosto.

NUEVAREGION.COM + TELAM