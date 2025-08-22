Manuel Belgrano venía de la expedición al Paraguay y de jurar la bandera en Rosario. En el segundo aniversario de la Revolución, estaba en Jujuy.

Ese 25 de mayo presentó la bandera blanca y celeste a la multitud, y la hizo bendecir por el padre Juan Manuel Gorriti. Después… la partida.

Éxodo jujeño: el largo camino hacia Tucumán del pueblo jujeño

El polvoriento camino que va de San Salvador de Jujuy a Tucumán se cubrió con una fila interminable de carretas cargadas con muebles y ropa. A su lado marchaban a pie miles de hombres, mujeres y niños junto a sus mulas. Detrás, una partida de soldados los protegía.

Fue un sacrificio enorme, una prueba de fuego, que comenzó los primeros días de agosto de 1812. Poco después, el 23, el Ejército inició también su retirada.

Éxodo jujeño: una táctica para vencer a los realistas

El enemigo estaba a un paso, en el norte. No había manera de hacerle frente con una tropa desmoralizada y pocas armas. Por eso Belgrano tomó esa medida severísima; para encontrar un punto de apoyo y allí sí, hacerles frente a los realistas.

Nada debía servir al enemigo a su entrada en la ciudad. No podía encontrar casa, alimentos, animales, objetos de hierro… ni gente, por supuesto. No todos se fueron, sin embargo. Algunos se quedaron escondidos en sus casas, a la espera de los realistas. El Triunvirato le había ordenado a Belgrano retroceder con el Ejército hasta Córdoba, pero el general no le hizo caso y se detuvo en Tucumán. La retaguardia fue protegida por el mayor general Eustoquio Díaz Vélez.

Batalla de Las Piedras

En su retirada hacia Tucumán, la retaguardia del Ejército patriota se enfrentó con los virreinales a la altura del río de Las Piedras. Fue una victoria de las tropas de Belgrano. Este hecho, ocurrido el 3 de septiembre de 1812, levantó el ánimo de los soldados. ¡Vamos, todavía!

El Éxodo Jujeño hoy

El 28 de octubre de 2002 fue promulgada la Ley 25.664, por la cual se declaró, en conmemoración de la Gesta del «Éxodo Jujeño», a la provincia de Jujuy como Capital Honorífica de la Nación Argentina durante el 23 de agosto de cada año.

TELAM