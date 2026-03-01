El presidente Javier Milei encabezará este domingo desde las 21 la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, en un mensaje que será transmitido por cadena nacional.

La Casa Rosada anticipa un discurso enfocado en un paquete de “unas 50 reformas” que delinearán la agenda oficial para 2026.

El mandatario llega con impulso político luego de que el Parlamento convirtiera en ley varios de los proyectos enviados durante las extraordinarias, entre ellos la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil. En el oficialismo destacan además la aprobación del Presupuesto 2026 y otros cambios estructurales que fortalecieron la posición legislativa del bloque libertario.

Según adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni, el mensaje incluirá anuncios vinculados a una reforma tributaria y a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). También podrían sumarse iniciativas como un nuevo Código Penal y modificaciones en el esquema de control electoral.

La Asamblea Legislativa contará con la presencia del gabinete nacional y de gobernadores de distintos signos políticos. Entre los confirmados está el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro, en una señal de diálogo con las provincias. En paralelo, crece la expectativa por el clima que se vivirá en el recinto tras los cruces recientes entre oficialismo y oposición.

Puertas adentro, el entorno presidencial trabajó durante días en la recopilación de propuestas de cada ministerio para dar forma a un discurso que combinará balance y proyección. La llamada “batalla cultural” volverá a ocupar un lugar central, junto con referencias a la política educativa y al financiamiento universitario.

Tras el acto institucional, el Presidente se trasladará a la Quinta de Olivos para compartir un asado con legisladores de La Libertad Avanza, en un gesto de celebración por los avances parlamentarios. La jornada marcará el inicio formal de un año que el oficialismo pretende encarar con mayoría consolidada y una agenda de reformas de alto impacto. ​ ROSARIOPLUS