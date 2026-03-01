“EuroArgen es una cabaña con filosofía argentina: si bien mi socio es español, me ayuda un ingeniero y un veterinario que son argentinos. Nosotros promovemos la argentinidad”, definió Cantarelli.

DE BAHÍA BLANCA AL VIEJO CONTINENTE

Nacido en Bahía Blanca, comenta y define a la ciudad del sur bonaerense como un sitio más que peculiar: cuna de ídolos deportivos y sinónimo del mejor básquet argentino, pero también fuera de ese ámbito. Un poco a modo de broma, pero sin dejar la seriedad, muestra orgullo de haber ido al mismo colegio público que uno de los nóbeles argentinos, César Milstein. El químico, también bahiense, recibió el premio Nobel de Medicina en 1984.

A veces el humor resulta un buen aliado para quien quiere asentarse lejos de su hogar y vivir una cultura diferente. Y en este caso, además, abrirse paso. Porque en Salamanca, más allá del idioma castellano y la similitud de esos suelos a los pampeanos, las tradiciones españolas resuenan bien distintas a las del campo argentino.

En septiembre del año pasado se realizó la última edición de la Salamaq, donde más allá de la producción también hubo tiempo para las tradiciones que cimentan el vínculo con la actividad: por ejemplo, los cuatro días de feria tuvieron clases gratuitas de tauromaquia.

Allí los aspirantes a toreros fueron aplaudidos en el microestadio donde impartieron clases las escuelas de León, Badajoz, Albacete o la propia Salamanca, donde en el centro de la ciudad incluso existen comercios que funcionan como una “boutique del torero”. Toda una actividad que no muestra signos de retroceso.

Las razas bovinas que se observan en una Salamaq suelen tener mucho más cuernos y tamaño que las que se acostumbran a ver en cualquier feria argentina. Es una zona de España en la que pululan nombres como Mantequera Leonesa, Sayaguesa, Alistana-Sanabresa, Retinta, Moruchas, Avileña-Negra Ibérica, Parda de la Montaña o Terreña. No solo se trata de animales, ya que también se habla de la vitivinicultura de la zona o la biotecnología en semillas.

También entre los corrales se observan algunas conocidas por los productores argentinos, como la francesa Limousin o suiza Simmental. También Charolesa. Y es en ese contexto que EuroArgen empieza a abrirse paso con la genética Angus argentina como bandera.

Raza charolesa en Salamaq

“Hay un boom de Angus en Europa en general porque es una raza nueva, que si bien ya lleva casi 15 años en haber llegado, en general es considerada nueva. ¿La explicación de ese boom? Angus es mucho más eficiente que las razas que se ven en esta zona”, explicó Cantarelli.

La observación se da a pesar de la presencia de subsidios por parte del Estado español a través de sus diferentes Comunidades, y la ramificación de la poderosa PAC en toda Europa.

Un ejemplo de ello es que, meses atrás, un lobo mató a dos terneros que tenían en el campo de Salamanca; rápidamente Cantarelli y su socio lograron cobrar una compensación estatal y reponer buena parte del capital perdido. Aún así, y a pesar de las asimetrías con las seguridades de cómo produce el agro al menos en Argentina, para Cantarelli hay diferencias estructurales.

“Está muy complicada la ganadería en Europa. Más allá de que ahora culpan mucho al Mercosur y al Acuerdo, se utilizan razas que en muchos casos son inadecuadas. La ineficiencia se mide en menores kilos de carne logrados por animal, y relacionado a lo que cuesta producir. Y está demostrado que la vaca Angus de algunos países y en especial de Argentina muestra grandes índices de eficiencia”, graficó.

La maquinaria argentina busca su ruta exportadora: “Hay que vender el modelo de la siembra directa”

Así como en la última edición de Agritechnica los empresarios argentinos que viajaron hasta Hannover, en Alemania, contaron la intención de replicar el modelo de la siembra directa en el Este de Europa, EuroArgen y los genetistas de Angus observan a esa zona con los mismos ojos. Incluso posan la mirada sobre un país en especial: Rumania.

“En mayo se realizará allí el Forum Europeo, se juntan los mejores cabañeros de Europa, es como la Champions League de la ganadería. Incluso irán algunos representantes de Canadá y Australia. Se hace cada dos años y justamente Rumania es un país en el cual Angus está creciendo muchísimo y miran con buenos ojos a los argentinos”, destacó.

“Tienen camionetas con técnicos de la raza que están constantemente recorriendo cada campo y van tomando datos de los rodeos a lo largo de todo el país. Y si bien en muchos países los productores tienen sus balanzas y hacen sus mediciones, los rumanos han asumido cierto atraso al respecto pero se organizaron de tal manera de suplirlo rápidamente”, contó.

Allí Cantarelli será jurado de la raza junto al escocés William Mc Laren y el australiano PJ Butler. Mc Laren, en agosto pasado, había contado en Infocampo sus impresiones tras visitar la Exposición Rural de Palermo.

“William es como el Gianni Infantino (NdR: por el presidente de la FIFA) de Angus”, lo definió nuevamente con humor.

William McLaren, el escocés de Aberdeen que es el N°1 mundial de los Angus y cumplió un sueño: visitar Argentina

También la razón del gran interés de que crezca la raza Angus allí tiene que ver con que al no existir tradición de peso en ganadería en los países del Este, como sí la hay en los denominados “centrales”, tiene que ver con el parecido del clima argentino al rumano y a los otros países aledaños. Este mes de febrero EuroArgen ya había mandado un segundo termo de semen hacia Bulgaria, por ejemplo.

Otro factor que inciden el materia de rentabilidad es que el engorde que se realiza en muchas zonas de Europa es íntegramente en feedlots, y el precio de los granos se ve alterado continuamente y por razones de toda índole, como por ejemplo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

ELOGIOS DESDE RUMANIA

Liviu Gordea es un periodista agropecuario rumano que cubre la actualidad del sector en ese país, para la revista Ferma. En ese medio, días atrás, se publicó una entrevista de Gordea al productor ganadero Bogdan Vereș, oriundo de la ciudad de Gherla, al norte de Rumania. La familia de Vereș es dueña de la granja Angus House Farm, desde donde elogiaron con detalles el rendimiento de la genética argentina.

El cronista destaca que el gran deseo allí es el de insertar y consolidar la genética Angus argentina. Habla de “crear animales económicamente eficientes, con muy buena conversión alimenticia, bajos costos de mantenimiento y un sólido rendimiento maternal”.

En la comparativa, un lote argentino adelanta al de otras genéticas con ganancias diarias de hasta 1,6 kilos al día en contraste del 1,3 de otros casos. Destacan el “desarrollo temprano y robusto del sistema reproductivo”, y la circunferencia escrotal.

Cantarelli (izquierda), en la última Salamaq. Malvina, en uno de los corrales.

¿Algunos abanderados argentinos? El toro Bombazo, nacido en Canadá pero con genética criolla. Pero también Don Carlos y la icónica Malvina, animales Angus que participaron en la última Salamaq y que llegaron a Gherla luego de la misma.

“Yo, que soy maradoniano (sic), le puse Malvina justamente por la argentinidad“, comentó. No fue un caso aislado: hubo desarrollos de EuroArgen llamados Evita, Mate, Che o Gardel.

Como otro aporte de color, en esta primavera europea que se aproxima el ilustrador Juan Delgado comenzará a realizar murales en uno de los amplios galpones de la cabaña allí en Salamanca. “Esta zona es la cuna del arte rural”, explicó Cantarelli.

“Le pedí uno de Evita, con sus tapados de piel y las perlas, dándole trigo y reses al pueblo español. Merecemos respeto de parte de ellos porque les hemos dado de comer, esa es mi opinión”, apuntó el bahiense.

Otra de las ideas será destacar una de las pinturas más representativas de la historia militar argentina, como realizada por el pintor argentino Augusto Ballerini acerca del encuentro entre Manuel Belgrano y José de San Martín en la posta de Yatasto, que sucediera en 1814 en plena campaña libertadora.

La célebre pintura de Ballerini

“Belgrano se recibió de abogado y aprendió todas las ideas de libertad que nos legó justamente allí, en la Universidad de Salamanca. Y San Martín estuvo mucho en la ciudad, porque sus padres eran oriundos de pueblos cercanos. Su familia era de León”, destacó Cantarelli, que sumó: “También quiero uno con un abrazo entre Maradona y Messi”.

LA SANIDAD DE LOS ANGUS

La sanidad también influye: para Cantarelli se ven las consecuencias del cambio climático en los nuevos vectores de enfermedades que se registran en el sur de España, muchos de ellos vinculados al tránsito de frutas y otros productos a lo largo de la Comunidad Europea. La mirada coincide justamente con buena parte de los últimos reclamos del sector a las autoridades.

“Entró la fiebre hemorrágica, que es gravísima. Y como los veranos cada vez son más largos y persiste el calor eso hace que se multiplique un mosquito para el cual no hay vacunas aún. También está el virus de la Lengua Azul, que también está en Estados Unidos. Y también la dermatosis, que se ve en Cataluña porque vino desde Francia. Incluso el año pasado iba a jurar en República Checa pero no pude porque no hubo animales por un brote de aftosa en Hungría”, explicó.

LA VISIÓN DEL BISABUELO

José María Pérez Bustos fue un ganadero argentino que en 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial sacudía al mundo, tomó una decisión comercial que marcó el camino de su familia: subió algunos de sus bovinos a un buque con destino a Europa.

El objetivo de que los animales lleguen a España debió esperar. Primero, el convoy tuvo que atravesar una parte del norte africano. Luego, pasado el peligro, el toro y las vaquillonas de raza Hereford pudieron cruzar a Gibraltar y de allí finalmente pisaron suelo español, con rumbo a Madrid.

Aquella épica quedó en el seno familiar de la rama materna de Cantarelli, ya que Pérez Bustos era el abuelo de su madre. El establecimiento al cual gerenciaba, El Pilar de Don Glorialdo Fernández e Hijos, dio paso a lo que sería “La Argentina”, el establecimiento de la familia por el cual hoy Cantarelli y el resto de la familia trabajan a lo largo del año en zonas cercanas a Bahía Blanca.

“En Europa del Este está todo por hacer, y hay países que ya muestran claras señales de querer cambiar. Más allá de la situación de algunos países donde se observan mayoría de otras razas, Angus es sin dudas la más universal de todas”, graficó.

La genética proporcionada por EuroArgen ya llegó a 14 países distintos.

“Los argentinos tendremos mil defectos, pero nuestro proyecto es fomentar todo el agro nuestro: las sembradoras de directa, nuestra Asociación de Angus, todo. Hay que trabajar en equipo”, cerró.