Comentarios

Historias relacionadas

China pone a prueba el metro del futuro con perros robot, humanoides y drones. Hefei convierte su red ferroviaria en un experimento a gran escala de IA urbana

China pone a prueba el metro del futuro con perros robot, humanoides y drones. Hefei convierte su red ferroviaria en un experimento a gran escala de IA urbana

Redacción 27/02/2026 0
La IA resuelve ecuaciones y pica código, pero sigue bloqueándose con los PDF: la explicación evidencia sus límites

La IA resuelve ecuaciones y pica código, pero sigue bloqueándose con los PDF: la explicación evidencia sus límites

Redacción 26/02/2026 0
Desarrollan material que se moldea como vidrio pero no se rompe al caer y salta una regla básica de la física de materiales

Desarrollan material que se moldea como vidrio pero no se rompe al caer y salta una regla básica de la física de materiales

Redacción 26/02/2026 0