La eliminación del líder supremo de Irán no es un accidente de guerra: es un acto deliberado de decapitación política en medio de una confrontación abierta entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica. Es el golpe más audaz y más peligroso ejecutado contra el corazón del régimen desde 1979.

Cuando se asesina al jefe de un Estado teocrático en plena guerra, no se elimina solo a un hombre: se pone a prueba la arquitectura completa de poder que ese hombre encarnaba. La pregunta ya no es únicamente quién ocupará su lugar. La pregunta es si el sistema que él sostuvo durante 36 años puede sobrevivir a una muerte diseñada precisamente para fracturarlo.

Jamenei asumió el liderazgo en 1989 tras la muerte de Ruhollah Jomeini. No era el fundador carismático de la Revolución Islámica, pero fue su estabilizador. Recibió una república aún marcada por el fervor ideológico y la convirtió en una estructura de Estado consolidada, con equilibrios internos claros y una proyección regional definida.

Durante su mandato, la figura del Líder Supremo dejó de ser solamente una autoridad religiosa para transformarse en el eje político definitivo del país. Bajo su conducción, la República Islámica reforzó el principio de tutela clerical sobre las instituciones civiles, disciplinó el sistema electoral dentro de límites controlados y sostuvo una narrativa de resistencia permanente frente a Occidente.

Sin embargo, el verdadero pilar de su estabilidad fue la Guardia Revolucionaria Islámica. Jamenei fortaleció ese cuerpo no solo como fuerza armada, sino como columna vertebral estratégica: inteligencia, economía, industria militar, influencia regional. El régimen se estructuró en un binomio funcional: legitimidad religiosa arriba, poder operativo abajo.

En política exterior, Jamenei consolidó una estrategia de disuasión asimétrica: alianzas regionales, redes de milicias y una capacidad de presión indirecta que buscaba impedir que el conflicto se concentrara exclusivamente en territorio iraní. Esa arquitectura permitió resistir décadas de sanciones y aislamiento, pero también mantuvo al país en una tensión permanente con Estados Unidos e Israel.

Internamente, el sistema endureció el control. Las protestas fueron reprimidas, la oposición contenida y los márgenes de disenso reducidos. Aun así, la República Islámica logró algo que pocas revoluciones consiguen: sobrevivir a la transición generacional sin colapsar.

Hoy ese equilibrio queda suspendido.

El asesinato de Jamenei ocurre mientras la guerra continúa. No hay pausa para el duelo. No hay transición en calma. Las estructuras del Estado deben reorganizarse mientras el país enfrenta ataques y ejecuta represalias. La sucesión ya no es un procedimiento jurídico abstracto; es un acto de supervivencia bajo fuego.

La Constitución prevé mecanismos para designar a un nuevo Líder Supremo a través de la Asamblea de Expertos. Pero en la práctica, el centro de gravedad se desplaza inevitablemente hacia la Guardia Revolucionaria. En tiempos de guerra, la autoridad tiende a concentrarse en quien controla la fuerza y garantiza continuidad operativa. Aunque el relevo formal recaiga en un clérigo, el peso real del poder podría inclinarse aún más hacia el aparato militar.

¿Es este el fin de los ayatolás?

Si por “fin” se entiende el colapso inmediato del sistema clerical, la respuesta es incierta. La legitimidad religiosa sigue siendo un componente estructural del régimen y no desaparece con una muerte. Sin embargo, el asesinato del líder supremo puede acelerar una mutación interna: una República Islámica menos centrada en el clero y más marcada por la lógica de seguridad, una teocracia sostenida por un Estado militarizado.

Hay un elemento más profundo que no puede ignorarse. El asesinato de Jamenei no es solo un episodio dentro de la guerra; redefine la naturaleza del conflicto. Matar al líder supremo equivale a convertir la confrontación en existencial. Desde la perspectiva iraní, ya no se trata únicamente de disputas regionales o programas estratégicos, sino de la supervivencia misma del régimen. Esa percepción puede radicalizar decisiones, cerrar espacios de moderación y consolidar la cohesión interna alrededor de la idea de resistencia.

Paradójicamente, el acto destinado a debilitar el sistema podría reforzarlo en el corto plazo. La historia muestra que los regímenes sometidos a ataques externos tienden a cerrar filas antes que fragmentarse. La pregunta decisiva es si esa cohesión será duradera o si, una vez pasada la primera ola de reacción, emergerán fisuras entre facciones clericales y sectores de la Guardia.

La República Islámica nació de una revolución. Jamenei la transformó en un aparato estatal resistente. Ahora, tras su asesinato, el sistema enfrenta la prueba definitiva: demostrar que es una estructura institucional capaz de absorber la pérdida de su vértice o revelar que, en última instancia, dependía demasiado de la figura de un solo hombre.

La guerra continúa. Y con ella, el experimento político que comenzó en 1979 entra en su fase más incierta.