Gremios, sindicatos, organizaciones sociales y movimientos políticos se concentraron en la plaza 25 de Mayo para repudiar el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei

Fotos Juan José García

Este jueves, una masiva concentración se dio cita en la plaza 25 de Mayo para repudiar el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La jornada de lucha en Rosario arrancó temprano con una multitudinaria convocatoria frente a la Iglesia San Cayetano, impulsada por gremios del transporte.

Por la tarde, gremios, sindicatos, organizaciones sociales y movimientos políticos se concentraron con fuertes mensajes de repudio al proyecto de reforma laboral.

ELCIUDADANOWEB.COM