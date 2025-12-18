Masiva convocatoria en Rosario contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei
Gremios, sindicatos, organizaciones sociales y movimientos políticos se concentraron en la plaza 25 de Mayo para repudiar el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei
Fotos Juan José García
Este jueves, una masiva concentración se dio cita en la plaza 25 de Mayo para repudiar el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.
La jornada de lucha en Rosario arrancó temprano con una multitudinaria convocatoria frente a la Iglesia San Cayetano, impulsada por gremios del transporte.
Por la tarde, gremios, sindicatos, organizaciones sociales y movimientos políticos se concentraron con fuertes mensajes de repudio al proyecto de reforma laboral.
