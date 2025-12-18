En el marco de la Jornada Nacional de Lucha contra la reforma laboral, este jueves 18 de diciembre AMSAFE, conjuntamente con todo el movimiento obrero, organizaciones sociales y otros sectores, llevó adelante diferentes acciones a lo largo y ancho de la provincia.

Estas acciones, protagonizadas por el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores, expresaron un rotundo rechazo a las políticas que intentan avanzar sobre los derechos laborales conquistados y que buscan profundizar el ajuste sobre el pueblo trabajador.

Rodrigo Alonso, Secretario General de AMSAFE, quien participó de la movilización en la ciudad de Santa Fe, sostuvo que “la reforma laboral no significa modernización sino pérdida de derechos, precarización y un ataque directo a la organización sindical”. En ese sentido, remarcó la importancia de la unidad del movimiento obrero para enfrentar estas iniciativas y defender el trabajo, la educación pública y la justicia social.

Las acciones desarrolladas en los distintos departamentos —que incluyeron movilizaciones, concentraciones, plenarios, conferencias de prensa y diversas expresiones públicas— dejaron en claro un mensaje común y contundente: los derechos de las trabajadoras y los trabajadores no se tocan.

Desde AMSAFE reafirmamos nuestro compromiso histórico con la defensa de la escuela pública, el trabajo digno y la organización colectiva como herramientas fundamentales para frenar cualquier intento de ajuste y pérdida de derechos.

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

AMSAFE San Lorenzo con vos, siempre.

Adriana Monteverde

Delegada