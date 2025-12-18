Cada 19 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1833 – MIGUEL DE AZCUÉNAGA. A la edad de 79 años muere en Buenos Aires el militar y político Miguel Ignacio de Azcuénaga, vocal de la Primera Junta y primer gobernador de la intendencia porteña luego de la Revolución de Mayo de 1810.

1848 – EMILY BRONTE. Muere en el pueblo inglés de Haworth, a los 30 años de edad, la escritora británica Emily Jane Brontë, autora de Cumbres Borrascosas, clásico de la literatura inglesa que publicó en 1847 con el seudónimo masculino de Ellis Bell para evitar la discriminación que sufrían las mujeres del siglo XIX.

1915 – EDITH PIAF. Nace en París la cantante francesa Edith Piaf (Édith Giovanna Gassion) una de las más célebres artistas del siglo XX. Apodada “el gorrión de París”, su voz se hizo famosa con las canciones Je, ne regrette rien, La vie en rose y Mon légionnaire.

1961 – LÁTIGO COGGI. Nace en la localidad santafesina de Fighiera el exboxeador Juan Martín “Látigo” Coggi, tres veces campeón mundial de los peso superligero, un récord en esa categoría. También tiene el récord de conquistar y defender la corona mundial seis veces en un año (1993). Ganó tres premios Olimpia de Plata.

1971 – ALDO P. POY. El delantero de Rosario Central Aldo Pedro Poy convierte de palomita el gol de la victoria por 1-0 ante Newell ‘s Old Boys en el estadio Monumental de Buenos Aires por semifinales del Campeonato Nacional de 1971, que finalmente ganó el equipo rosarino al vencer luego a San Lorenzo por 2-1. Desde entonces, una “comisión de homenaje” de la hinchada “canalla” celebra el gol de palomita de Poy.

1982 – SODA STEREO. La banda de rock Soda Stereo realiza su primera actuación en público. Fue en una fiesta del cumpleaños de Alfredo Lois, compañero de universidad de Gustavo Cerati, líder y cofundador del grupo junto a Charly Alberti y Zeta Bosio.

1991 – RICARDO BOCHINI. En el viejo estadio de la “doble visera” de Independiente se juega el partido de despedida del volante ofensivo Ricardo “Bocha” Bochini, máximo ídolo del equipo de Avellaneda, con el que jugó 634 partidos y marcó 97 goles. El estadio del equipo “Rojo” de Avellaneda se llama ahora “Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini”.

1995 – ROSARIO CENTRAL. Con Ángel Tulio Zof como director técnico, Rosario Central se convierte en el primer club de provincia en ganar un torneo internacional: la Copa Conmebol 1995, que obtuvo al vencer al Atlético Mineiro brasileño por 4-3 en tanda de penales en el estadio rosarino “Gigante de Arroyito”.

1997 – PELÍCULA TITANIC. Se estrena en Estados Unidos el filme Titanic, dirigido por James Cameron y protagonizado por Kate Winslet y Lonardo Di Caprio, el más exitoso del siglo XX. La película, que narra el romance de una pareja antes del naufragio del transatlántico RMS Titanic en 1912, ganó once premios Oscar.

2001 – FERNANDO DE LA RÚA. El presidente Fernando De la Rúa declara el estado de sitio en medio de una ola de saqueos y un clima de malestar social. Pero esa medida agudizó las protestas con marchas ante el Congreso y la Plaza de Mayo que desembocaron en una represión que causó 39 muertos. De la Rúa terminó por renunciar a la jefatura del estado.

