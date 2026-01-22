PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

A través de los titulares y discursos políticos, escuchamos advertencias constantes sobre el “fin” o “colapso” de la democracia. La suposición es clara: la democracia es un sistema fijo y universalmente entendido que ahora está bajo amenaza. Pero este marco oscurece una realidad más profunda. La democracia nunca ha significado una sola cosa. A través de la historia, ha tenido diferentes significados para diferentes personas, en distintos momentos, y a menudo se ha utilizado para servir a propósitos muy diversos, y a veces contradictorios.

Por Dennis Redmond y David Andersson

En el mejor de los casos, la democracia implica un autogobierno colectivo: la idea de que las personas deben tener un poder real sobre las condiciones de sus vidas. Sin embargo, la democracia a menudo ha funcionado menos como una práctica vivida y más como un lenguaje legitimador, invocado para autorizar a los estados, consolidar la autoridad o justificar la exclusión detrás de las afirmaciones de consentimiento popular.

No soy historiador, pero en Occidente, las ideas democráticas parecen haberse desarrollado junto a la formación de estados y repúblicas modernas. A medida que estas instituciones se expandieron, muchas veces a través de la conquista, la colonización o la consolidación territorial, la democracia se entrelazó con las necesidades del propio estado. En lugar de preguntarse cómo las personas podrían gobernarse a sí mismas, los mecanismos democráticos se diseñaron con frecuencia para estabilizar la gobernanza, gestionar a las poblaciones y asegurar la legitimidad. En este sentido, la democracia a menudo ha servido al poder tanto como lo ha desafiado.

La frase “Nosotros, el pueblo”, encabeza el Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución en 1787, capturó una aspiración radical: que la autoridad política se deriva del pueblo más que de un monarca. Sin embargo, la democracia o los padres fundadores significaban cosas muy diferentes dependiendo de quién fueran. Los derechos de voto se restringieron a los hombres blancos, generalmente mayores de 21 años, que poseían propiedades o pagaban impuestos. Las mujeres, los pueblos indígenas, los africanos esclavizados, los negros libres y muchos otros fueron excluidos por completo. El lenguaje era universal; la práctica era selectiva.

Este patrón de ideales amplios emparejados con una aplicación estrecha, se ha repetido a través del tiempo y los lugares. La democracia se ha utilizado para justificar guerras, sanciones, cambio de régimen y opresión económica, incluso cuando millones de personas que viven bajo sistemas “democráticos” experimentan poco control real sobre las decisiones políticas o económicas que dan forma a sus vidas.

Hoy en día, estas contradicciones resultan cada vez más difíciles de ignorar.

En un mundo hiperconectado, las fuerzas que dan forma a la vida cotidiana —sistemas climáticos, cadenas de suministro, mercados financieros, flujos migratorios— operan mucho más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, la participación democrática sigue estando en gran medida limitada al Estado-nación. Las instituciones diseñadas para otra época luchan por abordar las crisis a escala planetaria, mientras que se insta a los ciudadanos a defender la democracia, incluso cuando su capacidad para influir significativamente en los resultados disminuye.

Si escuchas las noticias hoy y verás esta tensión en todas partes.

Los movimientos progresistas en Occidente a menudo han apoyado a gobiernos como el de Irán principalmente debido a su oposición a la hegemonía estadounidense. Sin embargo, esta posición choca con la realidad de los levantamientos populares reprimidos violentamente, incluido el asesinato de miles de manifestantes.

Una contradicción diferente pero igualmente reveladora aparece en Groenlandia. Aquí, dos democracias de larga data, Estados Unidos y Dinamarca, están cada vez más posicionadas como competidoras sobre quién dará forma al futuro de Groenlandia. Los intereses estratégicos, las preocupaciones de seguridad y el acceso a los recursos dominan la discusión. Sin embargo, Groenlandia es el hogar de aproximadamente 57,000 personas, principalmente indígenas inuit. Si la democracia se trata realmente de la autodeterminación, ¿no deberían ser ellos los que decidan su futuro?

Venezuela plantea otra dimensión de esta misma tensión. ¿Con qué mecanismos democráticos acepta, rechaza o interviene la comunidad internacional en los resultados políticos más allá de sus propias fronteras? ¿Quién decide cuándo una elección es legítima, cuándo se justifican las sanciones o cuándo se justifica la presión externa, y quién es responsable de las consecuencias humanas de esas decisiones?

En conjunto, estos casos sugieren que la democracia, como se practica a nivel mundial, no es un estándar neutral o universalmente aplicado. Está moldeado por el poder, los intereses y las narrativas estratégicas, incluso cuando son invocados por estados que formalmente se definen como democráticos.

Cuando hablamos de democracia, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Es un conjunto de procedimientos, un ideal moral o una experiencia de poder? ¿La democracia para usted incluye dimensiones políticas, económicas, sociales e internacionales, o se ha reducido a elecciones periódicas dentro de rígidas fronteras estatales?

¿Qué significa la representación en una época de migración masiva e identidades superpuestas? ¿Es democrático para los expatriados que han vivido en el extranjero durante décadas votar en su país de origen, y a veces simultáneamente votar donde ahora residen?

¿Es el sistema de un solo partido en China más o menos representativo que los sistemas multipartidistas en otros lugares, y por cuáles criterios decidimos? ¿La participación? ¿La estabilidad? ¿Los resultados?

¿Se ha reducido la democracia a un voto ocasional, o puede entenderse como una práctica humana en curso? ¿Deberían las decisiones políticas ser moldeadas principalmente por los más directamente afectados, en lugar de por estructuras estatales distantes o instituciones económicas internacionales?

En lugar de enmarcar nuestro momento como el “colapso de la democracia”, las crisis de hoy pueden revelar algo más profundo: la democracia siempre ha sido un proceso inconcluso, desigual y disputado. Es posible que muchos de nosotros nunca hayamos experimentado completamente cómo podría ser el autogobierno colectivo genuino.

¿Es “Nosotros, el pueblo” el marco más útil para la vida democrática hoy en día? ¿O necesitamos un nuevo lenguaje y nuevas formas para reflejar la interdependencia, la diversidad y la responsabilidad global? Cuando el Nuevo Humanismo propone una Nación Humana Universal, ¿cómo podría esa visión traducirse en prácticas democráticas enraizadas en la vida cotidiana en lugar de en ideales abstractos?

A medida que la tecnología y los movimientos sociales remodelan las posibilidades políticas, el desafío puede que ya no sea defender la democracia como ha sido, sino aclarar lo que queremos decir con ella, e imaginar formas que sirvan a los seres humanos en lugar de a los estados o intereses estrechos.

A medida que los movimientos liderados por jóvenes continúan desafiando el poder arraigado y redibujan horizontes políticos, pueden ser las generaciones futuras las que redefinan la democracia. Con suerte, hemos visto muy poco de lo que la democracia podría llegar a ser.

Dennis Redmond es un defensor de la no violencia activa desde hace mucho tiempo. Actualmente se desempeña como Coordinador de la Comunidad para el Desarrollo Humano en los Estados Unidos y como cofundador del Hudson Valley Park of Study and Reflection. Como Coordinador de la Comunidad para el Desarrollo Humano, Redmond ha desempeñado un papel central en la organización y promoción de iniciativas que promueven la no violencia activa, la justicia social y la participación ética en las comunidades, especialmente en eventos como el New York City Walk for Nonviolence.

David Andersson

