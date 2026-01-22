El juez del Tribunal Federal de Juicio N°2 de Rosario, Román Pablo Lanzón, dictó el primer fallo del país basado en la Ley 27.799, conocida como “Inocencia Fiscal”, al disponer el sobreseimiento de un padre y su hijo acusados por evasión tributaria.

La decisión del magistrado se apoya en el principio de aplicación retroactiva de la normativa, que fue promulgada el pasado 2 de enero, previsto en el artículo 2 del Código Penal.

El juez Lanzón, que es el mismo que había dictado la condena por evasión, consideró que las conductas investigadas quedaron fuera del ámbito de las evasiones penalmente punibles y ordenó el sobreseimiento conforme a los artículos 336 del Código Procesal Penal de la Nación y 2 del Código Penal.

Los imputados (padre e hijo) habían sido acusados por evasión agravada mediante la utilización de facturas falsas en el IVA (período fiscal 2017), evasión en el impuesto a las ganancias y por salidas no documentadas (períodos 2016 y 2017), además de evasión simple del IVA correspondiente al año 2019.

Según publicó el sitio especializado Diario Judicial, en un primer momento el hijo fue absuelto por aplicación del principio de la duda, mientras que el padre resultó condenado a tres años y seis meses de prisión, pena que cumplía bajo arresto domiciliario debido a su edad. Posteriormente, la defensa solicitó el sobreseimiento al sostener que los montos atribuidos no superaban los nuevos umbrales establecidos por la Ley 27.799. ​ ROSARIOPLUS