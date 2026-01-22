El 2025 terminó siendo un año de contrastes para la producción porcina argentina. Mientras que el primer semestre mostró resultados alentadores, incluso por encima del promedio histórico, la segunda mitad del ejercicio marcó un punto de inflexión que derivó en una fuerte caída de la rentabilidad.

Así lo expone el último Monitor Porcino del Instituto de Estudios (IERAL) de la Fundación Mediterránea, donde se advierte que los márgenes del tramo final del año no solo se deterioraron, sino que perforaron los pisos históricos para esos meses.

Según detalla Franco Artusso, autor del informe, “medidos en pesos constantes de diciembre de 2025, los márgenes netos promediaron $289 por kilo producido en el año, un 16% por debajo del promedio anual 2016–2024”.

Pero el promedio anual esconde una dinámica mucho más preocupante: hasta junio, los resultados estuvieron claramente por encima de la media de la última década; desde julio en adelante, el escenario se revirtió de forma abrupta.

UN NEGOCIO PORCINO CON VAIVENES

Uno de los aspectos más llamativos del análisis es que en 2025 no se cumplió la estacionalidad típica del negocio porcino.

Históricamente, los márgenes tienden a deteriorarse en el primer semestre y a recomponerse en el segundo, de la mano de una mejora del precio del capón. Sin embargo, el año pasado ocurrió exactamente lo contrario.

“Lejos de recuperarse, los márgenes se deterioraron mes a mes durante la segunda parte del año”, señala Artusso.

De hecho, los últimos tres meses de 2025 se posicionaron como los peores registros de la última década para octubre, noviembre y diciembre. En diciembre, por ejemplo, el margen neto cayó a apenas $57 por kilo, muy por debajo de cualquier antecedente reciente.

La misma tendencia se observó cuando los resultados se midieron en dólares constantes. Entre enero y junio, los márgenes se ubicaron por encima de los valores de referencia histórica, pero desde julio comenzaron a caer hasta marcar mínimos históricos en el último trimestre del año.

EL PRECIO DEL CAPÓN, EN EL CENTRO DEL PROBLEMA

El principal factor detrás del deterioro fue el mal desempeño del precio del capón. Medido en pesos constantes, el valor promedio anual fue de $2.170 por kilo, uno de los más bajos de la última década, comparable con los registros de 2017 y 2018.

Pero el dato más preocupante se dio hacia el cierre del año, cuando noviembre y diciembre marcaron nuevos mínimos históricos para esos meses.

Artusso explica que “el precio del capón, que ya venía de un 2024 muy flojo, no logró recuperarse en 2025 y siguió deteriorándose durante todo el año”.

En términos reales, durante la segunda mitad del año el valor se ubicó entre 25% y 45% por debajo del promedio 2016–2024, una brecha que impactó de lleno en los ingresos de las granjas.

La abundante oferta interna de carne porcina fue clave en este proceso. Entre enero y noviembre, la oferta total alcanzó el mayor volumen desde que existen registros, impulsada tanto por un aumento de la producción local como, especialmente, por un fuerte crecimiento de las importaciones. En términos per cápita, el consumo aparente llegó a 18,1 kilos por habitante, un récord que presionó los precios a la baja.

COSTOS EN ALZA Y UN MARGEN ESTRECHO

Del lado de los costos, el informe muestra una dinámica más compleja. En el promedio anual, los costos totales de una granja de eficiencia media se mantuvieron relativamente bajos en perspectiva histórica, incluso por debajo de 2024 y del promedio de la última década. No obstante, desde mediados de año comenzaron a crecer de forma sostenida.

“El problema no fue tanto el nivel de costos, sino su repunte en la segunda mitad del año, justo cuando los precios seguían cayendo”, advierte Artusso.

Entre junio y diciembre, los costos aumentaron un 13% real, impulsados principalmente por el encarecimiento de la alimentación, que representa cerca del 60% del costo total de producción.

El aumento del precio de los granos revirtió una tendencia que venía desde fines de 2023, cuando la alimentación se había abaratado. A esto se sumó un incremento en la mano de obra, el único rubro relevante que mostró subas interanuales significativas.

El resultado fue una ecuación económica cada vez más ajustada, que terminó por erosionar los márgenes en el tramo final del año.

LA EFICIENCIA Y LA UBICACIÓN

El informe también pone el foco en cómo la eficiencia productiva y la localización geográfica inciden en los resultados económicos. Si bien todas las granjas analizadas replicaron la misma tendencia de deterioro, las diferencias entre establecimientos fueron muy marcadas.

En el cuarto trimestre de 2025, las granjas de eficiencia alta lograron un margen promedio de $305 por kilo, mientras que las de eficiencia media apenas alcanzaron $94 y las de eficiencia baja registraron pérdidas cercanas a $256 por kilo.

“La eficiencia sigue siendo un factor clave para amortiguar los ciclos negativos, aunque incluso las granjas más eficientes sufrieron uno de los peores cuartos trimestres de la última década”, remarca Artusso.

La ubicación también jugó un papel determinante. En un contexto de abundancia de granos, las granjas más alejadas de los puertos de Rosario se vieron favorecidas por menores costos de alimentación.

Así, en el último trimestre del año, establecimientos ubicados a unos 450 kilómetros del puerto lograron márgenes sensiblemente superiores a los de aquellas emplazadas en zonas más cercanas, donde el costo de las materias primas fue mayor.

El informe concluye que, aunque el promedio anual de 2025 todavía muestra números positivos, el fuerte deterioro del segundo semestre deja un mensaje claro para el sector: la rentabilidad porcina volvió a quedar expuesta a una combinación adversa de precios deprimidos y costos en alza, un escenario que obliga a extremar la eficiencia y a repensar estrategias para enfrentar un 2026 que arranca con señales de cautela.

