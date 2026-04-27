El vice del PJ santafesino Eduardo Toniolli acusó a Nación por el abandono de rutas y la suba de siniestros viales. “Parecen el escenario de una película post apocalíptica”. También cuestionó la “actitud pasiva” del gobernador Pullaro.

El vicepresidente 1° del Partido Justicialista santafesino denunció públicamente el estado crítico de las rutas nacionales y exigió la declaración de la emergencia vial en todo el territorio provincial. “La falta de tareas mínimas de mantenimiento durante los últimos dos años es criminal”, afirmó tras recorrer las localidades de San Justo, San Cristóbal, Tostado y Gregoria Pérez de Denis.

“Los números del abandono son contundentes: en 2024 y 2025 la inversión del Estado nacional en infraestructura y equipamiento cayó un 80 por ciento, y en los primeros tres meses de este año ya hay una caída del 24 por ciento con respecto al mismo período del año anterior”, señaló el dirigente peronista, y expuso un informe reciente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional que afirma que el 70 por ciento de la Red Vial Nacional se encuentra en un estado entre regular y malo.

El estado de las rutas 11 y 34 fue uno de los temas centrales abordados en las reuniones que Toniolli sostuvo en San Cristóbal con el intendente Marcelo Andreychuk y su gabinete, y en San Justo con la concejala Isabella Candioti. “Cada vez que los santafesinos cargamos nafta seguimos pagando el impuesto a los combustibles líquidos y aportando al Fondo de Infraestructura Vial, y sin embargo, arterias como la ruta 11 entre Santa Fe y San Justo parecen el escenario de una película post apocalíptica, con cráteres, yuyos y carteles informativos caídos”.

“Las consecuencias de esta degradación son elocuentes: por ejemplo, en los tres primeros meses del año hubo 27 siniestros viales en el tramo de la ruta 33 que une a Pérez con General Villegas, un 37 por ciento por ciento más que el año pasado”, remató Toniolli.

El ex diputado nacional y provincial tampoco ahorró críticas al gobierno provincial y a su “actitud pasiva” con Nación. “Está claro que los responsables de esta desidia criminal son Milei y Caputo, pero no podemos dejar de decir que durante más de dos años el gobierno provincial abordó este problema como si fuera un tema administrativo”.

“Cuando empezó esta gestión había 189 obras nacionales en marcha en territorio santafesino, muchas de ellas viales. Casi dos años y medio después no terminaron ninguna. Quizás sea hora de que (el gobernador Maximiliano) Pullaro se ponga a la cabeza del reclamo de manera persistente y sostenida, y deje de acompañar servilmente a este gobierno anti federal”, cerró.

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Mal estado de rutas nacionales: “Milei y Caputo son criminales” se publicó primero en Redacción Rosario.