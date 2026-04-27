El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario dieron un paso clave para la construcción de un parque acuático en la Costanera Norte, tras publicar el llamado a licitación para desarrollar el proyecto en el balneario La Florida. La iniciativa apunta a reforzar el atractivo turístico de la ciudad y recuperar un sector ribereño que actualmente presenta signos de deterioro.

La obra será financiada por la Provincia y ejecutada por el municipio, con la expectativa de que esté lista para la próxima temporada de verano. El plan incluye una intervención más amplia en la zona, que abarca mejoras en accesos, espacios gastronómicos y la reorganización integral del frente costero.

El diseño prevé un nuevo ingreso al predio, estacionamiento, senderos peatonales y bicisendas, con el objetivo de ordenar la circulación y facilitar el acceso al río. Uno de los ejes del proyecto es la preservación del entorno: se utilizará vegetación autóctona como transición entre el parque y la playa, y se intervendrá principalmente en áreas ya degradadas, evitando impactos sobre la arena y la flora existente.

El complejo contará con distintos sectores. Habrá un área destinada a niños, con juegos de agua de baja profundidad y estructuras adaptadas, y otra para el público general, donde se destacará una torre con toboganes de distintas características. Además, se sumarán espacios de descanso, solárium y un edificio de servicios con vestuarios, sanitarios, atención médica y oferta gastronómica con vista al río Paraná.

Desde el gobierno provincial destacaron que se trata de una propuesta de gran escala en comparación con otras de la región, pensada para ampliar las opciones recreativas y consolidar a Rosario como destino turístico. En la misma línea, desde el municipio subrayaron que la intervención busca reactivar un sector históricamente postergado y generar un nuevo polo de actividad económica y social.

El proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de puesta en valor de la ribera, con la intención de fomentar el uso del espacio público y fortalecer el vínculo de la ciudad con el río. ​ ROSARIOPLUS