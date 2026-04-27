El Paseo del Río fue todo un éxito: talento sanlorencino y gran convocatoria



El tramo norte de la costanera se llenó de jóvenes y familias que disfrutaron de una feria inédita en la ciudad. Diseñadores locales lucieron sus productos de los rubros deco hogar, indumentaria y accesorios. Además hubo espacios pet friendly, DJ, gastronomía y talleres para los chicos.

El Paseo del Río debutó a pleno este domingo en el tramo norte de la costanera, que una gran cantidad de familias y jóvenes colmaron para disfrutar de una propuesta que integró diseño, producción local y esparcimiento al aire libre.

La feria reunió a emprendedores sanlorencinos que exhibieron y comercializaron productos de autor, en una jornada que puso en valor tanto el talento local como uno de los espacios públicos más atractivos de la ciudad.

Además hubo espacios pet friendly, talleres artísticos para los chicos, diferentes alternativas gastronómicas y música de la mano de los DJ Nico Tessi y Gino Pacini.

Presente en la actividad, el intendente Leonardo Raimundo destacó el carácter distintivo de la iniciativa: “Son sanlorencinos que producen lo que están vendiendo: productos de autor, únicos e irrepetibles que hoy están exponiendo y comercializando. Además es una excelente oportunidad para mostrar este hermoso paseo a la vera del Río Paraná que, a pesar de que se encuentra en pleno corazón de la ciudad, mucha gente está visitando por primera vez”.

El evento no solo impulsó el trabajo de diseñadores y productores locales, sino que también reafirmó el potencial de la costanera norte como punto de encuentro y disfrute para la comunidad.